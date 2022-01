Roberta Giusti e Samuele Carniani: dopo Uomini e Donne, l’inatteso messaggio

Roberta Giusti e Samuele Carniani hanno ricevuto un inatteso messaggio dopo Uomini e Donne. A scrivergli è stato proprio Lui!

Roberta Giusti è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle troniste di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Alla fine del suo percorso la tronista ha scelto di iniziare una storia d’amore, che sembra proseguire a gonfie vele, al fianco di Samuele Carniani, rifilando un no a Luca Salatino.

Per l’ex corteggiatore però non è andata affatto male come si potrebbe pensare, in quanto Maria De Filippi gli ha offerto di diventare il nuovo tronista, dandogli una nuova chance di poter trovare l’amore della sua vita all’interno degli studi Elios di Roma.

In molti però si sono chiesti in che tipo di rapporti siano rimasti la coppia con l’ex corteggiatore, visto che abbiamo assistito ad un plot twist della trama. La risposta a questo dubbio è arrivato nelle scorse ore in quanto sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, Luca Salatino ha mandato un messaggio a Roberta e Samuele svelando come stanno le cose tra loro.

Uomini e Donne: Luca Salatino lancia un messaggio a Roberta Giusti e Samuele Carniani

Luca Salatino ha rilasciato un’intervista al settimanale dedicato al programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5 e, oltre a parlare delle aspettative del suo percorso in questo nuovo frangente della sua vita, ha anche lanciato un messaggio per la neo coppia formata da Roberta Giusti e Samuele Carniani.

Il nuovo tronista non riserba alcun rancore nei suoi confronti, anzi. Durante il corso dell’intervista ha augurato loro ogni bene possibile, sperando che il loro percorso possa proseguire a gonfie vele e che siano realmente destinati l’uno all’altra.

“Auguro a entrambi di stare bene e spero che abbiano un rapporto sereno“ ha esordito il nuovo tronista di Maria De Filippi, rivelando che cosa prova nei confronti della neo coppia formatesi all’interno degli studi Elios di Roma. “Un grande in bocca al lupo per il loro percorso” ha concluso, augurandosi tutto il meglio per come andranno a finire le cose.

Tra Luca e Roberta dopo Uomini e Donne non c’è alcun sentimento di astio o incomprensione, anzi. Entrambi sembrerebbero aver trovato la propria strada e non resta che percorrerla fino in fondo per scoprire che cosa riserva il destino nei loro confronti.

Roberta Giusti dopo Uomini e Donne replicherà a queste belle parole lanciate dall’ex corteggiatore?