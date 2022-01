Uomini e Donne, rivolta in studio: il cavaliere commette una grave ingiustizia

A Uomini e Donne il gesto del cavaliere da vita ad una rivolta in studio. Dietro al suo giudizio c’è molto di più.

Uomini e Donne è pronto a salutare il pubblico del piccolo schermo con l’ultima puntata di questa settimana per poi tornare lunedì prossimo. L’appuntamento di oggi inizia con il Trono Classico e ci viene mostrata la prima esterna di Luca Salatino. L’esterna con la sua corteggiatrice prosegue a gonfie vele e confida che ha paura di prendere un’altra batosta dopo il percorso con Ilaria Giusti.

Per questo motivo è alla ricerca di una ragazza che se lo porti via. Riuscirà questa volta ad essere più fortunato della volta precedente? Si passa a Matteo Ranieri, che ha una discussione con le sue due corteggiatrici Denise e Martina. Le due ragazze sono convinte che il tronista sia diventato il corteggiatore di Federica e per questo motivo non vogliono ballare con lui.

Il tronista è deluso dal sentire queste parole e Maria De Filippi prova a spiegare lui la sensazione che stanno provando le due ragazze e deluso torna al suo posto.

Tina Cipollari accusa Armando Incarnato a Uomini e Donne: il gesto sospetto

Lo spazio dedicato al Trono Classico si conclude qui e la conduttrice annuncia l’inizio della sfilate delle dame del Trono Over di Uomini e Donne. Il tema della sfilata sono le pazzie d’amore e ad iniziare è Gemma Galgani che sfila con un completo rosso mentre ricrea una partita di biliardo.

I cavalieri le danno tutti voti alti, affermando di averla trovata molto sensuale. A pensarla in maniera radicalmente opposta è Tina Cipollari che l’accusa di essere una persona ridicola e senza pudore, ma non solo. L’opinionista lania un’accusa anche agli uomini del parterre ritenendoli ipocriti nel dare un tale giudizio alla Galgani perchè all’atto pratico nessuno vuole poi conoscerla.

Sfilano Giovanna e poi Ida Platano. La dama incanta tutti entrano con una tuta da motociclista per poi rivelare un abito elegantissimo. La sua passerella colpisce Michael, che le da 10+, e confida a Maria di volerle chiedere il numero. La dama accetterà la sua corte?

Spazio a Nadia, che sfila con un abito molto originale e riceve i commenti di Tina che punge Gemma: “Sei una donna intelligente, non ha portato sulla sensualità”. Si passa a Gloria, che sfila in un abito molto sensuale ma viene bocciata da Armando, il cavaliere con cui si frequenta.

Questo attira le ire dell’opinionista che lo accusa di essere scorretto poiché si è fatto influenzare dal loro rapporto, lui nega ma lei si chiede come abbia potuto promuovere le altre che avrebbero sfilato, peggio, a suo parere, e non la dama. La conversazione si chiude per far sfilare Bernarda.

La sfilata prosegue con Marika ed Elena, che comportano altre discussioni con Armando e Biagio con cui le due hanno avuto una discussione, ma chi sarà la vincitrice della gara?

A vincere la sfilata di Uomini e Donne è stata Pinuccia.