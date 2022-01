GF Vip daytime 21/1/22, scoppia il caos prima della diretta: volano stracci tra i vip

Al GF Vip scoppia il caos prima della diretta con Alfonso Signorini. Tra i vipponi iniziano a volare stracci.

Il daytime del GF Vip torna sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento di questa settimana. Un appuntamento davvero speciale visto che come al solito, quelli che precedono la diretta in prima serata su canale 5, sarà diviso in due parti. Nella prima gli autori sono pronti a mostrarci che cosa è successo in queste ore tra gli abitanti della casa più spiata d’Italia. Nell’ultima, invece, c’è uno speciale collegamento con Alfonso Signorini, pronto ad anticipare che cosa ci aspetta questa sera in puntata.

Oggi si parte, come al solito, con il botto in quanto si inizia con la delusione di Manila Nazzaro, che ormai è arrivata ai ferri corti con Soleil Sorge. Quest’ultima non ha affatto apprezzato la vicinanza tra lei e Delia Duran. Manila ha ammesso di averla sentita un sacco di volte piangere nel cuore della notte e per questo motivo non ha potuto negarle il suo aiuto.

Soleil Sorge, invece, è convinta che Delia sia entrata nella casa del GF Vip soltanto per recitare il ruolo della vittima perché, secondo il suo punto di vista, se avesse voluto salvare il suo rapporto sarebbe rimasta a casa, ma non solo. L’ex corteggiatrie di Uomini e Donne ha lanciato una pesante accusa nei confronti della Duran.

Delia Duran sta mentendo? Si insinua il dubbio al GF Vip

Soleil Sorge è convinta che Delia Duran stia soltanto recitando un copione e che dopo questi momenti di crisi troverà la forza di perdonare Alex Belli e che i due torneranno di nuovo insieme. Chi inizia ad avere dei sospetti a riguardo è anche la nemica di Soleil, ovvero Miriana Trevisan che insieme a Nathaly Caldonazzo aveva offerto il suo supporto alla Duran ma ora insieme iniziano a dubitare della sua sincerità.

Spazio anche all’amicizia tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Le due, dopo l’arrivo della mamma dell’ex tronista, sembrerebbero essere arrivata al capolinea accusandosi l’un l’altra di parlarsi alle spalle. Lulù, in tutto questo, non apprezza l’atteggiamento di Soleil che si è avvicinata a Sophie: “Lo sanno tutti che non si sopportano” ha ammesso.

La Codegoni però ha ammesso di preferire il suo rapporto con Soleil a quello con Jessica perchè secondo lei si sono sì insultate, ma si sarebbero sempre detto tutto in faccia. Spazio anche a Gianmaria Antinolfi che è sempre più preso da Federica Calemme, ma i suoi compagni di viaggio non credono che questo sentimento sia ricambiato.

La parola ora passa ad Alfonso Signorini, pronto a rivelare tutte le anticipazioni del Grande Fratello Vip di questa sera. Questa sera Alex Belli tornerà nella casa per un confronto con le sue due donne. Spazio anche all’amicizia, che sembrerebbe essersi interrotta, tra Soleil, Manila e Katia. Questa sera l’ex Miss Italia riceverà una sorpresa inattesa.