Guerra aperta tra le prime donne del GF Vip: tutto finito

Fulmini e saette devastano la casa del GF Vip. Non bastavano le discussioni dell’ultimo appuntamento, ma ne sono nate delle nuove. I vipponi di Alfonso Signorini non riescono proprio a rimanere in pace senza litigare. La ragione in questo caso è davvero importante, perché mette in discussione un rapporto molto saldo. Cadono le maschere oppure è un’incomprensione?

Sedetevi comodi fan del GF Vip, perché ne vedrete delle belle. L’ultimo appuntamento ci ha lasciati con l’amaro in bocca, non perché i litigi abbiano sconvolto la situazione, perché comunque siamo abbastanza preparati ed abituati agli scontri. Ma questa volta sembra proprio che qualcosa di inedito stia piano piano venendo fuori. Infatti il primo effetto di questo disagio è proprio una bella polemica. In molti hanno già commentato quanto accaduto, chiedendo soprattutto se quelle che cadono sono lacrime sincere o di coccodrillo? Ecco quanto sappiamo.

Non ci sono soluzioni per il GF Vip di quest’anno, non c’è un modo per fare andare d’amore e d’accordo i coinquilini della casa più chiacchierata d’Italia. Nuove dinamiche incendiano la situazione. Si tratta di conflitti che hanno fatto emergere qualcosa che si è sempre sospettato, ma per cui adesso si è deciso di tirare le somme. Chi dice il vero?

Di certo non mancano anche dichiarazioni d’amore che fanno sciogliere il cuore. E’ il caso dell’annuncio del matrimonio in diretta tra due gieffini, una notizia che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Tra le tante novità però è chiaro che bisogna capire com’è possibile che due grandi amiche come loro, siano arrivate a dirsi delle parole del genere.

GF Vip: saltano fuori retroscena inediti, si rompe il duo!

A far cadere le lacrime però ci pensa il concorrente più amato, Manuel Bortuzzo dice addio al GF Vip. Ma sono i fan a compiere un gesto che lascia senza parole. Eventi del genere mostrano che fortunatamente oltre alle polemiche, è nato qualcos’altro all’interno del reality. L’amore e i sentimenti positivi, anche se in parte nascosti dalle ire e dai rancori dei concorrenti, sono protagonisti di legami di amicizia e amore che difficilmente si consolidano in questo modo in così poco tempo. Peccato che due grandi amiche adesso siano in guerra aperta!

Chi l’avrebbe mai detto che l’agguerrita Soleil Sorge avrebbe litigato con una delle sue spalle più fedeli, Manila Nazzaro? Le due sono fin dagli inizi, grandi complici in questo disordine continuo del Grande Fratello Vip. Ma il rapporto si è decisamente incrinato, anzi si parla di una rottura vera e propria. Qual è la ragione?

Tutto è nato dopo che l’ex Miss Italia ha accolto a ben volere Delia Duran, facendola anche dormire con lei. Un gesto del genere viene visto come un tradimento dalla Sorge, la quale non può assolutamente accettare che la sua amica stringa un rapporto con la rivale in amore per eccellenza.

Così, arriva il momento per Manila di confrontarsi con quelle che in precedenza non erano sue grandi alleate: Miriana, Lulù e co., con le quali sembra aver parlato proprio di Soleil, affermando queste frasi:

“Ma ormai ha la sua idea e quando parlerà le applaudiranno e diranno brava. Quattro mesi l’ho difesa contro tutti voi, anche quando era indifendibile, dai diciamo le cose come stanno per non lasciarla da sola. Nella gogna tra un po’ quando successe la cosa con Ainett.”

E’ bastato così poco per la Nazzaro per andare a spifferare tutto a quelle che sono sempre state definite le gieffine del team avversario? Sarà stato un momento di debolezza, o Manila sta mostrando la sua faccia dietro un perbenismo mascherato alla perfezione? E’ qui che i fan si interrogano, perché è assurdo che basti così poco per voltare faccia.

Sarebbe bastato andare a parlare con l’amica, e tutto si sarebbe risolto. Come se non bastasse, Delia sentendosi in colpa, decide di parlare con Soleil, rassicurandola e spendendo delle parole di conforto:

“Posso dirti una cosa? Lei mi ha parlato molto bene di te, davvero… Io e te dobbiamo chiarire. Alla fine tu mi devi conoscere perché a volte sì, sono stata durissima, abbiamo avuto dei confronti bruttissimi, lo so. Poi dopo avremo la possibilità di parlare.

Ma questa donna qua, credimi… sai perché la ringrazio? Perché ha saputo ascoltarmi però mi ha parlato molto bene di te. Quindi non avere nessun dubbio nei confronti di Manila, davvero. E questo è quello che mi ha fatto avvicinare perché magari io non ti conoscevo, magari ci sono state veramente delle incomprensioni.”

Insomma, riusciranno a fare pace o ci sarà il continuo? Restiamo aggiornati!