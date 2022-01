Notte bollente al GF Vip: cos’è successo sotto le lenzuola

Al GF Vip i due concorrenti hanno trascorso una notte bollente. Ecco che cos’è successo tra loro sotto le lenzuola.

Al GF Vip è arrivato il tempo delle confessioni, di quelle belle e succulente che tanto piacciono agli utenti della rete che sono sempre più curiosi di scoprire che cosa accade tra i vipponi quando si nascondono dalle telecamere in cerca di una maggiore privacy.

Questa volta a vuotare il sacco è stata la nuova arrivata Delia Duran che nelle scorse ore ha rivelato quello che sarebbe successo sotto le coperte tra Alex Belli e Soleil Sorge. Secondo la bella modella, tra i due non ci sarebbe stata soltanto una chimica artistica, come l’ha definita più di una volta l’ex stella di Centovetrine, ma anche un contatto più fisico. Tant’è che nelle scorse ore la Duran, parlando a tu per tu con Jessica Selassiè, si è lasciata andare ad intime confessione, rivelando che cosa le avrebbe detto suo marito una volta terminata la sua avventura al GF Vip.

Delia Duran vuota il sacco al GF Vip: la notte di passione di Alex e Soleil

Delia Duran non ha alcuna intenzione di nascondere le cose e per questo motivo nelle scorse ore ha deciso di fare piccanti confessioni al Grande Fratello Vip, raccontando per la prima volta come sarebbero andate realmente le cose tra suo marito e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Accusando quest’ultima di non essere una persona sincera, in quanto continuerebbe a dire che tra lei ed Alex Belli non c’è stato nulla di fisico, ma soltanto un profondo sentimento di affetto che continuerebbe ancora oggi.

Per Delia, invece, la realtà sarebbe ben diversa e a confermarglielo sarebbe stato Alex Belli stesso che una volta trovato il perdono della sua amica, che poi ha subito cambiato idea, le avrebbe spifferato tutto quello che le telecamere di canale 5 non sono mai riusciti a riprendere.

“Alex e Sole non hanno detto le cose come stanno“ ha esordito la nuova concorrente di Alfonso Signorini. “Quando lui è uscito mi ha rivelato che tra loro è successo qualcosa di particolare“ ha subito aggiunto. “Mi ha detto proprio tutto, si tratta di intimità“ ha ammesso alle sue compagne di viaggio.

“Devo dire che mi ha detto tutte queste cose dopo che l’ho perdonato. Questo è stato il mio errore, perdonarlo subito, ma in amore succede anche questo“ e poi concluso fin quando Jessica non le ha chiesto se i due avessero consumato un vero e proprio rapporto.

A quel punto Delia Duran senza freni al GF Vip, come riportato da Biccy, si sarebbe toccata la bocca e con le mani avrebbe mimato il gesto di alcune carezze particolari.