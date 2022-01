Isola dei Famosi 2022, tronista di Uomini e Donne tra i concorrenti? Spunta l’indiscrezione sulla prossima edizione del reality show

Per carità, ci vuole ancora pazienza: per vedere la conclusione del Grande Fratello Vip bisognerà attendere altri due mesi. A marzo, il giorno 22, ci sarà la finalissima e l’elezione del vincitore dell’edizione più lungo del famoso reality di Canale 5. Ma i fan accaniti di questo tipo di programmi non avranno da rammaricarsi. Dietro l’angolo, infatti, c’è l’altro super show di Canale 5.

L’altro reality per antonomasia, l‘Isola dei Famosi. Proprio come il GF Vip, una super produzione che vedrà protagonisti personaggi più o meno famosi e che inizierà praticamente subito dopo il Grande Fratello. Le date non sono ancora certe, ma è certo che la prima puntata andrà in onda in primavera e andrà avanti fino a concludere la stagione televisiva prima della pausa estiva. Ovviamente il pubblico inizia ad avere grande curiosità riguardo il cast del programma.

Armando Incarnato e le voci di una sua partecipazione all’Isola dei Famosi

Il nome che gira ultimamente è quello di Armando Incarnato, accostato al reality assieme a Biagio Di Maro e Marika Geraci. Per quanto riguarda Incarnato, la sua candidatura sembra abbastanza concreta, ma è un nome che ha un po’ spaccato il pubblico. L’ipotesi è nata dopo che lui e la Geraci, durante Uomini e Donne, hanno proprio parlato di questo possibilità. Va detto, però, che moltissimi personaggi vengono contattati dalla produzione per sondarne la disponibilità, ma spesso non se ne fa nulla.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Armando Incarnato cala la maschera: gelo in studio

Talvolta vengono “parcheggiati” come possibili riserve: ma anche in questi casi poi non vengono più chiamati. A colpire, però, è stata la reazione di Incarnato, che appena ha sentito nominare il reality ha preso subito le distanze, in modo netto e quasi preoccupato. Un segnale che fa capire come forse c’è qualcosa di vero. Tuttavia Armando ha smentito chiaramente la sua partecipazione nel gioco.

Leggi anche -> Armando Incarnato ritrova il suo amore fuori da Uomini e Donne