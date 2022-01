Belen e Stefano di nuovo insieme? L’indizio clamoroso che scatena i fan

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme? L’indizio ha scatenato i fan della coppia più paparazzata di sempre.

Belen Rodriguez è senza dubbio la regina della cronaca rosa nel bel paese. La bella modella argentina, da quando ha troncato la relazione con Antonino Spinalbese, è tornata di nuovo al centro dell’attenzione. Questa volta perché è stata paparazzata in diverse occasioni al fianco di Stefano De Martino, il suo storico ex.

Tra i fan è subito scoppiato il panico e c’è chi ha riacceso le speranze di poterli rivedere di nuovo insieme, ma i diretti interessati hanno deciso di non esporsi senza confermare o smentire il presunto ritorno di fiamma. Anche perché, è giusto ricordare, i due hanno un figlio in comune, il piccolo Santiago, e potrebbero semplicemente comportarsi da bravi genitori senza alcun secondo fine.

In rete però non fanno altro che spuntare nuovi indizi e l’ultimo sembrerebbe confermare l’ipotesi del ritorno di fiamma tra Stefano e Belen.

Stefano De Martino torna da Belen Rodriguez? L’indizio scatena i fan

Stefano De Martino e Belen Rodriguez secondo i loro fedeli sostenitori potrebbero essere tornati insieme e a confermare queste loro speranze ci sarebbe anche un nuovo indizio. Quale?

Secondo quanto dichiarato nel salotto televisivo di Mattino 5, il conduttore di Stasera tutto è possibile sembrerebbe essere tornato ad allenarsi insieme a Ignazio Moser, il compagno di Cecilia Rodriguez, nonché cognato di Belen. I due sembravano aver interrotto ogni rapporto da diverso tempo ormai ed è apparso strano agli occhi degli utenti della rete che abbiano ripreso a frequentarsi proprio di recente, quando sono emerse le voci di un ritorno di fiamma della coppia.

Per questo motivo le speranze che Belen e Stefano siano tornati insieme diventano sempre più forti, in quanto l’allenamento insieme al cognato fa sognare i fan di un riavvicinamento di lui nella famiglia Rodriguez. Famiglia con cui sembrerebbe non essere mai andato d’accordo più di tanto.

LEGGI ANCHE: Belen Rodríguez single? Il figlio Santiago svela tutta la verità

Ovviamente un semplice allenamento insieme non conferma le voci del ritorno di fiamma, ma i fedeli sostenitori della coppia hanno interpretato questo gesto come un chiaro segnale tra i due, in quanto almeno sono sicuri che sia tornato il sereno considerato che subito poco la rottura non si salutavano nemmeno quando si incontravano per il bene del piccolo Santiago.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Tutta la verità

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme o tutto questo segna soltanto l’inizio di un rapporto civile tra loro per il bene del piccolo Santiago? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro.