Gli esperti: “Il Principe Harry non è felice negli Stati Uniti”

Sembra proprio che Harry non sia del tutto a proprio agio negli Stati Uniti. Dietro il suo malessere si nasconde un desiderio di tornare a casa?

Nel corso del 2021, il Principe Harry ha più volte lasciato gli Stati Uniti d’America per tornare in Gran Bretagna. Lo ha fatto per i funerali di suo nonno e per l’inaugurazione di una statua in onore di sua madre Diana. In entrambi i casi Meghan è rimasta in California, ufficialmente impegnata ad accudire la piccola Lilibet Diana, non ancora in grado di sopportare un lungo viaggio.

Ma è andata veramente in questo modo? I Sussex si sono trasferiti negli States da due anni ormai. Dopo un breve soggiorno in Canada, l’ex protagonista di Suits e suo marito hanno optato per la Contea di Santa Barbara, probabilmente per questioni legate alla propria privacy. Oggi la celebre coppia vive in una splendida villa di Montecito dal valore di circa 14 milioni di dollari.

Dalla Gran Bretagna arrivano delle voci su una forte insofferenza del Principe Harry nei confronti della sua nuova residenza. Pare che il figlio di Lady Diana non stia particolarmente bene negli Stati Uniti, nonostante si tratti del paese di origine di sua moglie. Come andrà a finire questa storia? Ci sarà un clamoroso ritorno in patria? Scopriamo insieme grazie alle parole di un esperto.

L’esperto: “Harry non è felice. È invidioso di suo fratello”

Richard Hillgrove è un consulente specializzato in pubbliche relazioni ed ha lavorato con personaggi pubblici del calibro di Julian Assange e Vivienne Westwood. Nel corso di un’intervista al quotidiano inglese Express, l’esperto ha parlato dell’attuale situazione del Principe Harry negli Stati Uniti. Pare che stia avendo molte difficoltà a ritagliarsi uno spazio tutto suo anche oltreoceano.

“Harry è ormai abituato ad essere l’eterno secondo di sua moglie, è diventato la sua ombra”, ha dichiarato Hillgrove, che ha aggiunto: “Harry è come un coniglio spaventato dai fari di un’auto, non sembra felice ed è molto stanco”. Secondo l’esperto, il principe non si troverebbe dove vorrebbe stare, anche se ha sempre dichiarato il contrario in ogni intervista concessa negli ultimi due anni.

“Harry pensa che i suoi familiari ce l’abbiano con lui, ma credo che sia ancora molto invidioso del ruolo in prima linea del fratello”. Sono parole molto dure nei confronti del Principe Harry, il quale pubblicherà nel 2022 una biografia che potrebbe confermare o smentire queste voci. La data prevista non si conosce ancora, ma l’opera dovrebbe essere pubblicata nell’ultimo trimestre dell’anno. È probabile che Harry risponda con sincerità a molte domande che si pongono i sudditi inglesi circa i suoi malesseri oltreoceano.