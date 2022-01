Sonia Bruganelli nella bufera: web furioso per la frase su Lulù e Manuel

Sonia Bruganelli, con una diretta su Instagram, commenta la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e scatena la rabbia del web.

Il popolo del web contro Sonia Bruganelli. L’opinionista del Grande Fratello Vip 2021, attraverso una diretta su Instagram, ha risposto ad alcune domande dei followers tra le quali anche una su Lulù Selassiè. La moglie di Paolo Bonolis ha risposto a chi le ha chiesto un parere su una probabile vittoria di Lulù al Grande Fratello Vip. Le parole della Bruganelli, però, non sono piaciute al popolo del web.

In particolare, gli utenti di Twitter, puntano il dito per l’opinione sulla storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il nuotatore e la principessa sono ufficialmente una coppia e l’amore nato tra Manuel e Lulù ha conquistato tutti. La Bruganelli, tuttavia, sembra avere un’altra opinione.

Sonia Bruganelli contro Lulù Selassiè: “Manuel Bortuzzo è il suo trofeo”. Il web la massacra

Lulù Selassiè riuscirà a vincere il Grande Fratello vip 2021? Sopra le righe, sempre schietta e sincera, Lulù Selassiè è sicuramente uno dei personaggi più interessanti della sesta edizione del reality show. Sin dai primi giorni di permanenza nella casa ha sempre parlato apertamente anche se, a volte, i toni sono stati esagerati. Nella casa si è affezionata a molti concorrenti, in primis a Manuel Bortuzzo con cui, settimana dopo settimana, è nata una vera storia d’amore.

Prima di abbandonare il Grande Fratello Vip per motivi di salute durante la puntata di lunedì 24 gennaio, Manuel ha fatto un gesto toccante per la sua Lulù. Tuttavia, Sonia Bruganelli che, dopo l’ufficializzazione della storia si era scusata con Lulù e Manuel per non aver creduto inizialmente nei loro sentimenti, pare abbia ancora dei dubbi sulla Selassiè.

“Lulù non potrà mai vincere il Grande Fratello secondo me. Ora Lulù ha Manuel dentro e credo che si vedano le personalità quando sono sole. Abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo (Montano ndr) che era un punto di riferimento; abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex (Belli ndr) che era un altro punto di riferimento perchè ci sono delle persone che possono piacere o non piacere, ma che comunque hanno carisma, forza e danno forza agli altri. Abbiamo visto un po’ tutto il gruppo di Raffaella Fico patire quando è uscita perchè Raffaella è una donna con forte personalità.

Credo che Lulù, nel momento in cui uscirà Manuel che per lei, col fatto che è la sua conquista, è un trofeo che lei porta con sè e Manuel se lo sta facendo fare e questa è una cosa che, credo, sia il motivo per cui fossi un genitore di Manuel un pochino mi darebbe fastidio, vorrei vederla senza Manuel e senza Jessica perchè Lulù ha sempre avuto due, bei salvagenti per cui fare il Grande Fratello con dei complici è molto più facile”, ha detto la Bruganelli scatenando l’immediata e durissima reazione del web.

A scatenare la reazione del popolo di Twitter è stata la frase “Manuel per Lulù è un trofeo che lei porta con sè e Manuel se lo sta facendo fare e se fossi un genitore di Manuel un pochino mi darebbe fastidio”.

Sono tanti, infatti, gli utenti che stanno puntando il dito contro la Bruganelli non condividendo le sue parole.

LEGGI ANCHE —-> Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, colpo di scena prima dell’addio al GF Vip

MAI esistita un’opinionista peggiore di questa, classista e con così poca personalità!

Dire che Manuel è il trofeo di Lulu e mettere in mezzo pure la famiglia di lui, ma tutto bene?

Io mi vergogno per lei davvero #gfvip https://t.co/m1XCHSOZ8Y — Federica♡ (@Harrylove__) January 21, 2022

Cara @SBruganelli se Lulù ha avuto dei salvagenti ( cosa non vera) Soleil ha avuto delle boe a forza di renderla immune e pararle il culo. Manuel non è un trofeo per Lulù come ti permetti di dire una cosa così?! SCHIFO!🤢🤮 #GFVIP https://t.co/Y7FKiM99XM — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic01) January 21, 2022

Lulù avrà avuto dei salvagenti ma Soleil con Sonia ha avuto l’intera scialuppa dato che la rende immune tutte le puntate #gfvip — S N I I P S (fatina💜🧚🏻‍♀️) (@sissssina) January 21, 2022

Ci rendiamo conto che questa “signora” dovrebbe essere un’opinionista” quindi neutrale ed imparziale, ed invece si comporta come l’agente di Soleil e della coppia più falsa della storia? E viene pagata con migliaia di euro NOSTRI per sparare cazzate?

#gfvip pic.twitter.com/z7d8Osqr7c — Enrbac (@bayenr) January 21, 2022

Sonia continua a sperare cazzate, io non ce la faccio più con sto clima tossico. Ma questa che cazzo di programma guarda? Cioè secondo lei Manuel per Lulù è un trofeo e i genitori di lui non dovrebbero essere felici di questo. Io mi sono proprio stancata di sentir dire certe cose — cherry🍒🧚‍♀️ (@cherry19611883) January 21, 2022

Dire che un ragazzo è il trofeo di qualcuno è veramente una cosa penosa! Probabilmente per la sua condizione? Penso che per qualsiasi altro ragazzo non avrebbe usato quella parola! Dico solo che SCHIFO! Lulu e Manuel si sono trovati a vicenda! Contro tutto #luluemanuel #gfvip — Pressati193 🛋 (@panic193) January 21, 2022

@SBruganelli ma almeno lo segui il live prima di parlare? No perché a me sembra proprio di no. Detto ciò, se tu non sai vedere la purezza di un sentimento, purtroppo peggio per te. Evidentemente l’amore puro, che va al di là, non è per tutti…#gfvip — Ambra bruna (@bruna_ambra) January 21, 2022

Ecco qua una @SBruganelli che chiedeva scusa a Manuel e a Lulù ha detto che ci ha sempre visto bene ed è stata brava! Tutte queste parole ora dove sono finite? #gfvip #fairylu pic.twitter.com/kLOavCcugg — Melis (@Melis_morel) January 21, 2022

LEGGI ANCHE —> Volano stracci al GF Vip: Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo ai ferri corti

I fan, ora, aspettano con ansia l’uscita dalla casa di Manuel Bortuzzo, all’oscuro di tutto ciò che è stato detto sulla sua storia con Lulù: sarà Manuel a rispondere a tutte le critiche?