Sanremo 2022: Fiorello accanto ad Amadeus? La decisione finale

Fiorello a Sanremo 2022 ci sarà? La decisione è arrivata. Quello che sembra certo è che Amadeus vuole il suo amico sul palco dell’Ariston

Anche se non sembra, il Festival di Sanremo edizione 2022 è proprio dietro l’angolo. La 72esima edizione della storica kermesse dedicata alla canzone napoletana arriverà prestissimo: si parte proprio il 1 febbraio, come sempre di martedì. La finale andrà in scena cinque giorni dopo, sabato 5. Si preannuncia una grande edizione, che torna alla calendarizzazione classica. Lo scorso anno il Festival fu spostato a marzo per l’emergenza Covid, e si svolse con il teatro Ariston a porte chiuse.

Stavolta, invece, tutto sarà normale: o quasi. Il pubblico torna in presenza, ma ovviamente solo con green pass rafforzato e mascherina. Tuttavia, la capienza sarà al 100%. Da questo punto di vista non ci saranno limitazioni, anche se la scelta ha già scatenato alcune polemiche. Ma c’è anche un’altra questione che scatena la curiosità del pubblico. Il conduttore e direttore artistico lavorerà ancora al fianco di Amadeus? Questa la domanda che circola da qualche settimana.

Sanremo 2022, le prime anticipazioni sulla presenza di Fiorello con Amadeus

E ciò che si ipotizzava in precedenza sembra essere realtà. Fiorello potrebbe non esserci, o comunque esserci molto meno rispetto al passato. Secondo il giornalista Davide Maggio, l’artista siciliano preferirebbe non esserci affatto. Nel senso che la sua risposta definitiva deve arrivare ancora, e non si esclude che possa essere negativa. Tutto ciò sembra strano, perché un programma della portata di Sanremo richiede una poderosa scaletta che sicuramente è già in lavorazione.

Leggi anche -> È stata una delle vallette più amate di Sanremo, poi la drastica scelta

A questo punto, inserire Fiorello all’ultimo momento diventerebbe un problema serio. Ecco perché l’ipotesi più accreditata è quella del compromesso: ossia, Fiorello ci sarà ma non sempre. Rispetto allo scorso anno le sue apparizioni saranno sporadiche, e forse limitate solo ad alcuni giorni. C’è tuttavia un indizio: il tour teatrale del comico si fermerà – guardacaso – dal 28 gennaio fino all’8 febbraio. Giusto nei giorni di Sanremo. E quindi la presenza di Fiorello sembra tutt’ altro che improbabile…

Leggi anche -> Sanremo 2022, Amadeus senza freni: bomba clamorosa, chi arriva all’Ariston