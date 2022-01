Minacce di morte e attenzioni morbose: il dramma dell’ex Amici

La notorietà ha il suo peso, oltre agli aspetti positivi occorre fare i conti con quelli negativi. Amici è il programma che ha lanciato la star. A volte, si pensa che essendo famosi si è solo dei privilegiati, ed in parte lo si è, perché si può dare voce a problematiche importanti dando il buon esempio, ma non solo. Oltre a tutti i vantaggi, ci sono degli aspetti sgradevoli che fanno decisamente soffrire.

Il dramma dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sta vivendo un disagio molto profondo, che forse solo chi ci passa può comprendere. Innanzitutto, perché non bisogna considerare i vip come degli esseri che non vivono difficoltà e dolori. Sono delle persone in carne ed ossa che hanno bisogno di essere ascoltate e comprese come tutte le altre, senza avere degli stupidi pregiudizi. Il talento in questione combatte contro gli stereotipi, ma non mancano minacce di morte e attenzioni dai fan che spaventano.

Sintonizzatevi con noi, perché oggi abbiamo in serbo per voi delle notizie che lasciano senza parole e che riguardano una stella amata dai fan di Amici di Maria De Filippi. Il format è tra i più amati, questo è certo. Ogni anno ci si appassiona ai concorrenti, specialmente perché li si conosce anche dal punto di vista personale.

Nell’edizione di quest’anno le storie dei protagonisti sono appassionanti, molte di queste stanno facendo sognare tutti. L’ultima riguarda l’amore per una coppia di talenti nata da pochissimo, la loro relazione è sotto gli occhi di tutti adesso.

Tra una news e l’altra non si possono dimenticare le vecchie glorie. Quella di cui parleremo oggi insegna un’importante lezione: il successo è un’arma a doppio taglio.

LEGGI ANCHE -> Era la rivale di Emma Marrone ad Amici: ecco cosa fa oggi

Amici, ex concorrente vive un dramma da incubo

C’è anche tra i vecchi talenti chi ha stravolto la sua vita. Si tratta di un’ex allieva che ha rivoluzionato tutto, incredibile com’è cambiata oggi. Del resto, il programma è un ottimo trampolino di lancio per iniziare a fare carriera, dato il livello di visibilità che dà. Ma non è detto che si rimarrà famosi per sempre, anzi c’è il rischio di essere delle meteore. Inoltre, al di là della durata della fama, bisogna anche fare i conti con i sacrifici e i drammi di questo mestiere. Il protagonista di oggi racconta degli eventi che mettono paura.

LEGGI ANCHE -> E’ stato un amico di Emma e Stefano ad Amici: ecco com’è e cosa fa oggi

Li avete riconosciuti? Si tratta proprio di Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Pietro Damian da poco 19enne, e la bellissima Giulia Stabile. Cantante e ballerina, i due vincitori della scorsa edizione. Hanno fatto innamorare tutti con la loro arte e genuinità, ma a volte questi aspetti positivi possono tramutarsi in qualcosa di pericoloso.

Non tutti amano il cantante, infatti c’è chi lo ha tartassato di minacce pesanti, anche di morte. Il motivo? Il suo modo di vestire o semplicemente perché sta poco simpatico. Le critiche se costruttive sono accettate, ma in questo caso sono fatte solo per distruggere.

Stessa cosa per la relazione d’amore con Giulia, sono perseguitati dai fan! Troppo amore può far male, e il fatto di essere spiati h24 li ha fatti anche litigare tra loro. La privacy bisogna rispettarla, è chiaro che se ci si vuole fare una foto con il proprio beniamino bisogna accettare la fama, ma quando si è insistenti la situazione degenera. Infatti, afferma:

“Quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa. I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio.”

Come se non bastasse ci è andata di mezzo anche la Stabile, la sua ragazza. Ringrazia ogni giorno di averla al suo fianco, perché lo rende davvero felice. La confessione continua, specialmente in riferimento alla loro relazione. Spiega così perché hanno deciso di essere riservati:

“Negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole.”

Insomma, le parole sono abbastanza forti, ma incisive a far comprendere che anche i personaggi famosi soffrono e non devono essere vittime di bersagli mediatici.