Uomini e Donne puntata 20/1/22, scoppia la lite in studio: gesto imperdonabile

A Uomini e Donne un gesto ritenuto imperdonabile fa scoppiare la lite in studio con i protagonisti del trono over.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e lo fa in grande stile focalizzandosi sui protagonisti del Trono Over.

Al centro dello studio c’è Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo è uscito con Stefania, la dama che è giunta agli studi Elios di Roma appositamente per conoscerlo. I due escono insieme dopo la scorsa registrazione e trascorrono una piacevole serata. In studio però la dama viene a scoprire qualcosa che il cavaliere le aveva evitato di raccontare.

Prima di andarla a prendere, Armando ha telefonato Gloria, la dama che stava conoscendo qualche tempo prima e con cui ha avuto una pesante discussione. Il cavaliere ha scelto di chiamarla perché in studio, poco prima, c’era stato tra loro un gioco di sguardi e battute maliziose e per questo motivo lui credeva di avere una nuova chance con lei. Gloria però smonta le sue speranze, affermando che sta conoscendo Francesco e si trova bene con lui. Con Armando non potrebbe esserci nulla e quei giochi di sguardi sono state fraintesi poiché lei è semplicemente una donna che non porta rancore.

Jessica, sentendo ciò, decide di abbandonare il programma perché delusa dall’atteggiamento di Armando Incarnato a Uomini e Donne.

Gemma Galgani manda su tutte le furie Tina Cipollari a Uomini e Donne

Si passa a Ida Platano. La dama è uscita con Fabrizio, il cavaliere che era venuto al programma appositamente per lei, ma da entrambe le parti non è sbocciato l’amore così interrompono la conoscenza. Da Ida a Gemma il passo è breve. La Galgani si accomoda al centro dello studio e rivela di esserci rimasta male perché Stefano, il cavaliere che lei ha declinato durante la scorsa registrazione, è sparito dal radar.

Tina Cipollari trova il giusto atteggiamento paradossale ed abbandona lo studio e ritorna affermando di essere stufa di essere presa in giro dalla dama che si inventa certe storie, secondo lei, soltanto per avere una certa visibilità. Stefano ammette di aver chiuso il capitolo con lei in quanto non solo ha ferito il suo orgoglio e non trova il senso di cercarla se lei non ha alcuna intenzione di conoscerlo.

Stefano però chiede un minuto per poter chiarire anche con Nadia, che durante la scorsa registrazione le era apparsa interessata alla sua conoscenza. La dama ammette che si tratta di un malinteso, in quanto lo ritiene un uomo simpatico ma niente di più.

La puntata si conclude con Matteo Ranieri e le sue due corteggiatrici, Denise e Federica, che litigano convinte che il tronista si stia comportando da corteggiatore.