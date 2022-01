GF Vip daytime 20/1/22, dopo lo show arriva il colpo di scena: amicizia distrutta

Al GF Vip c’è stato l’ennesimo colpo di scena dopo la fine dello spettacolo. L’amicizia tra le due gieffine è arrivata al capolinea.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento davvero imperdibile. Pronto a raccontare ai fedeli telespettatori di Alfonso Signorini le nuove dinamiche nate durante il corso di queste ore tra i vipponi più amati del bel paese.

Si parte subito con il botto con l’aereo che i fan hanno deciso di dedicare al rapporto nato tra Soleil Sorge ed Alex Belli. All’ex corteggiatrice di Uomini e Donne questo messaggio è piaciuto e non poco. A Delia Duran, però, la moglie di lui non ha affatto apprezzato il gesto crollando in un pianto liberatorio.

Manila Nazzaro le ha consigliato di non farsi condizionare da un messaggio del genere e di valutare bene se proseguire o meno questa relazione se la fa stare così male. Delia, dall’altra parte, ha ammesso di non riconoscere più Alex e non capisce se stia agendo in un determinato modo per metterla alla prova o per avere maggiore visibilità all’interno di questo contesto. Miriana Trevisan ha attaccato Soleil affermando che non è carino che lei saltelli per un messaggio del genere quando c’è una donna che soffre.

Delia Duran: il gesto per Manila Nazzaro al GF Vip spiazza Soleil

Manila Nazzaro, tra una confidenza e l’altra, ha ammesso di essere rimasta anche lei delusa da Soleil Sorge per due motivi precisi. Il primo perché non ha apprezzato il modo con cui ha affrontato questa storia con Delia, ma poi perché le ha negato un confronto ed ora è convinta di non aver capito nulla della sua persona.

Oltre ai drama, come li definirebbe l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, c’è spazio anche per l’arte. I vipponi hanno organizzato uno spettacolo per omaggiare l’arte e le abilità di Katia Ricciarelli che durante il suo percorso sta portando un po’ della sua professionalità tra le mura della casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

Dopo lo spettacolo, però, arriva il colpo di scena perché Delia si avvicina a Soleil Sorge e prova a farla ragionare in merito al suo rapporto con l’ex Miss Italia, affermando che non le ha mai parlato male di lei, anzi, ma che in più di un’occasione ha provato a farle avvicinare. “Mi spiace se voi vi siete allontanate a causa mia, ma lei ci tiene davvero tanto a te” ha confidato la Duran.

Soleil però è di tutt’altro parere, affermando che gli amici si dimostrano nel momento del bisogno e che Manila è scomparsa quando lei aveva l’esigenza di sentirla al suo fianco.