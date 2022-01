Scegli il simbolo dell’amore e scopri cosa ti attende in questo anno con un romantico test

Ah, l’amore… un sentimento così bello e intenso, ma anche complicato, sofferente, che ti dà una strana carica per affrontare la vita. Chi non è più sbadato quando è innamorato? L’amore muove tutto.

Ti è mai capitato di sognare il tuo partner futuro? Di immaginarti il suo aspetto fisico, il suo carattere e come passerete il tempo? Se la risposta è sì, allora sei nel posto giusto.

Con il test del simbolo dell’amore puoi scoprire cosa c’è scritto nel tuo destino per il 2022. Ti basterà fare una semplice decisione e scoprirai tutto.

Iniziamo dalla scelta

Test simbolo dell’amore: scegli quello che più ti piace e scopri cosa ha in serbo il tuo destino

Il test del simbolo dell’amore si basa su una semplice scelta. Immaginati questo sentimento e cosa provi quando sei innamorata e scegli il simbolo che per te rappresenta l’amore.

Rifletti, scegli e scopri cosa ti aspetta nel tuo 2022.

Scopriamo i risultati

1) Regalo

In questo 2022 ti aspettano giorni lieti e spensierati e sicuramente non dimenticherai facilmente questo anno.

Tutto quello che hai seminato, fiorirà finalmente, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Nella tua strada incontrerai una persona straordinaria che riuscirà a capovolgere la tua realtà Inoltre, sarai grata di aver trovato finalmente un essere straordinario che ti farà rendere conto che tutta l’attesa ne ha fatto valere ancora di più la pena.

Cerca di sfruttare ogni attimo, perché questa opportunità è irripetibile.

2) Rosa

L’anno che ti attende sarà ricco di incontri ed eventi sociali. Tieni questa linea più tempo possibile, perché avrai la possibilità di conoscere persone fantastiche che ci saranno sempre per te.

Sappi anche che è possibili che una tua amicizia stretta sbocci in un amore inaspettato. Sarà una storia ricca di attenzione, complicità e comprensione.

3) Lucchetto

Questa scelta rivela che in questo anno appena iniziato avrai successo in tutti i campi, ma occhio all’amore. Ci saranno tanti equivoci con una persona speciale e potrai riuscire ad andare avanti solo con una buona conversazione e con l’ascolto.

Solo così riuscirai a godere dell’amore del tuo partner e vedrai che ti sarà utile parlare apertamente dei tuoi problemi o dubbi.

Se sei libero, dedicati alla ricerca della tua dolce metà. C’è una persona che ti sta aspettando e che ti apprezzerà e ti offrirà tutto l’amore di cui hai bisogno.

Armati di pazienza e vai in avanscoperta.

4) Cuore

Uno dei tuoi propositi per il 2022 è quello di trovare l’amore, una persona che ti renda felice e che ti ami perdutamente. Sappi che questo desiderio diventerà presto realtà.

Il nuovo amore è vicino a te ed entrerà nella tua vita facendoti fiorire.

Ti sveliamo che questa persona fa già parte della tua vita ed è più vicina di quanto tu possa anche solo immaginarti. Ti aspetta un amore meraviglioso.

5) Lettera d’amore

Te lo diciamo subito: questo non sarà l’anno in cui troverai l’amore dalla persona tanto sperata, ma questo non è affatto un male. Puoi finalmente dedicarti solo su te stessa e riordinare le tue idee.

Hai in mano il tempo e solo aspettando riuscirai a ritrovare la tua sicurezza nella solitudine. Anche perché finché non sei te la prima persona ad amarti, non lo farà nessun’altro.

Dimenticati degli altri e del loro giudizio. Non cercare di trovare tutto e subito, ma respira e viziati quando ne hai voglia.

6) Bacio

Se questa è la tua scelta, allora ti aspetta un anno ricco d’amore! Sei in un momento di connessione emotiva con una persona e questa è perfetta sotto tutti gli aspetti. Goditi ogni momento insieme a lei, perché te lo meriti.

Il tuo partner si impegnerà molto nel renderti felice e nel farti sentire speciale. Sarai molto invidiata per un compagno così, ma tu hai sofferto molto in amore e ora il karma ti aiuta. Dai amore e riceverai amore…