Dopo Uomini e Donne, la coppia spiazza: la verità sul matrimonio

Non ci sono momenti di tregua per i fan fedelissimi del dating show più famoso di sempre, Uomini e Donne! Le ultime vicende hanno senza dubbio tenuto con gli occhi fissi sullo schermo i telespettatori, i quali non riescono a farne proprio a meno. Salta fuori la verità sul matrimonio della coppia più amata!

La coppia in questione ha fatto sognare con il percorso fatto a Uomini a Donne, ma una cosa è certa: tutto è possibile. L’imprevedibilità del programma continua ad essere una costante per i tronisti, troniste e spasimanti che da tutte le parti d’Italia rincorrono il loro sogno d’amore. Raggiungerlo è possibile, ma mantenere salda la via del matrimonio, per chi la vuole raggiungere, non è facile, anzi ci sono delle grandi difficoltà! Ma c’è chi tra loro non sembra avere dubbi, i fan sono in visibilio!

Dal trono di Uomini e Donne a quello del matrimonio, è un soffio! Sono dolci le parole di questa coppia che ha deciso di fare dei grandi progetti, ma non è sempre facile. Scoprire i lati nascosti del proprio partner è possibile solo grazie ad un vissuto insieme, il quale può essere garantito solo dalla convivenza continua. Riusciranno nel loro intento, oppure la prova del nove distruggerà tutto?

Di recente si è parlato del programma anche in relazione al Grande Fratello Vip, dato che due volti protagonisti del reality, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, attualmente una coppia, sono stati sfornati freschi freschi proprio dal dating show! Adesso, salta fuori la verità sulla tronista che rifiutò Basciano, a distanza di tempo le news continuano ad arrivare.

E per chi ha deciso di continuare insieme la strada dell’amore? Ecco i retroscena della coppia che ha fatto impazzire il pubblico a casa. Interviste e scatti da perdere la testa stanno incendiando il web.

LEGGI ANCHE -> Da Uomini e Donne a opinionista: ecco cosa fa oggi dopo l’addio alla tv

Uomini e Donne ha lasciato il segno per questo duo!

L’amore non va in vacanza, anzi se si decide di viaggiare in pieno relax alle Maldive, la coppia di oggi ha fatto centro! Di gioie il programma ne regala tantissime, ma anche drammi. Testimone di ciò è l’ennesimo dramma per Gemma Galgani! La dama torinese avrà mai pace? E soprattutto, avrà mai l’amore che cerca? Ciò che possiamo dire è che per una volta una sua rivale le ha dato man forte. In ogni caso, la protagonista di oggi è la dama più elegante. Fa il suo ingresso con stile, ma non da sola, soprattutto raggiunge un importante traguardo.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, rivolta in studio: il cavaliere commette una grave ingiustizia

Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono la coppia più amata! Conosciutisi nel salotto più chiacchierato di Canale 5, da quando sono usciti mano nella mano dallo studio, non si sono mai più lasciati, anzi sono andati ben oltre.

Si vociferava sulla rottura per via dell’amicizia instauratasi tra la bella dama e un altro concorrente, Marcello Messina. In realtà la stessa racconta in più interviste di aver trovato in quest’uomo un valido alleato, un vero amico. Entrambi hanno patito gli attacchi degli opinionisti, e più volte confrontandosi hanno trovato dei validi punti d’incontro.

Nonostante il bellissimo rapporto, sono solo amici, perché lei è cotta di Fabio Mantovani, da qui le foto di loro due insieme! Sono inseparabili, infatti hanno deciso di convivere. Aveva fatto storcere un po’ il naso il fatto che Gemma Galgani, rivale in amore di Isabella, non avesse neanche manifestato un barlume di gioia quando questi sono andati via insieme.

Che si tratti di gelosia? In ogni caso, adesso le cose si fanno serie. Perché stanno parlando di matrimonio, vivere insieme non basta! Dichiarano che vorrebbero coronare questo progetto di vita. Augurando il meglio alla coppia di fidanzatini, non resta che attendere la conferma della data, perché niente sembra poter scalfire il loro amore.