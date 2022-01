LDA star ad Amici: spunta l’inedito video del figlio di Gigi D’Alessio

Il figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio, è attualmente un concorrente di Amici. Come è facile pensare, il padre fa un gran tifo per lui

La popolarità e la simpatia di Gigi D’Alessio sono ormai indiscutibili. Il cantautore si fa apprezzare non solo per le sue qualità di musicista e le sue belle canzoni, ma anche per un modo di fare genuino e spontaneo e un grande senso dell’ironia. Un modo di fare che ha conquistato il pubblico, perché Gigi si mostra per quello che, vicino alle persone comuni. Uno di loro, insomma.

E forse non tutti sanno che l’attuale giudice di “The Voice Senior” ha ben cinque figli. Uno di questi si Luca e sta partecipando all’edizione di quest’anno di Amici di Maria De Filippi. Luca vuole seguire le orme del padre, e fare strada nel mondo della musica. E’ giovanissimo, e per ora si dedica al canto. Un giorno gli piacerebbe diventare anche lui autore, e per adesso la strada che ha scelto è quella del talent show.

Luca D’Alessio, il figlio di Gigi a “scuola” di Talent

E’ stato lo stesso Gigi a consigliare al figlio di provare questa strada, visto che oggi molti cantanti famosi (da Emma Marrone ai Maneskin, passando per Marco Mengoni) hanno fatto proprio per questo percorso. In sostanza, rispetto ai “suoi” tempi, oggi il talent è una buona strada. Tuttavia i patti sono chiari: nessuna “raccomandazione” o corsia preferenziale. Luca D’Alessio ha fatto i normali provini come tutti, e se qualche giudice si fa condizionare dal cognome non è certo colpa del ragazzo.

Fino ad ora non è stato così e Luca si sta destreggiando bene e alla pari con gli altri nel talent. L’obiettivo è arrivare al “serale” che andrà in onda il sabato quando finirà “C’è Posta per te”. E intanto papà Gigi ha pubblicato un post per fare gli auguri al figlio, in una tenera foto dove si vede Luca da bambino che già armeggia con un microfono. “Già da piccolo amavi la musica, oggi ancora di più. Auguri cuore di papà”, ha scritto il grande cantante.

