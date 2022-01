Chiacchiere di carnevale: i segreti per un risultato perfetto

Le prelibatezze di Instanews sono sempre pronte ad entrare in scena e a far ballare le tue papille gustative: ricetta perfetta delle chiacchiere di Carnevale! L’anno è iniziato da poco, e già si parla di nuove preparazioni da leccarsi i baffi. Conosci i segreti del dolce? Ti svelo dei trucchi imbattibili.

Che si chiamino chiacchiere, frappe, bugie, carafoi, cenci o crogetti, non importa, perché a Carnevale ogni scherzo vale! Al di là dell’ironia, si tratta di un dolce unico ed inimitabile che nel nostro Paese è tra i più buoni! Sfiziose, deliziose e facili da preparare. Soprattutto, ciò che più le rende così speciali, è il fatto di poterle gustare in compagnia e rallegrare le serate con gli amici. Ci sono diverse varianti in base alla Regione italiana considerata, ma non ci sono dubbi: la preparazione necessita di alcuni accorgimenti! Non temere, ti mostro una guida pratica e veloce per fare una ricetta a prova di qualsiasi errore. Non saranno né unte, né secche!

Per iniziare per bene l’anno, è necessario rimboccarsi le maniche per preparare dei dolci che possano rallegrare le giornate più buie. Cosa c’è di meglio del cucinare dei piatti sfiziosi, facili e da mangiare con i propri amici? Le chiacchiere di Carnevale rispecchiano tutte queste caratteristiche! Quindi, diamo un taglio alla dieta per una volta e prepariamole!

Se però preferisci mantenere un certo regime alimentare, opta per dei dolcetti fit al cacao incredibili, si fanno senza cottura e senza uova! Vedrai farai un figurone. Questi sono facili da realizzare, buoni, con tante proprietà, e si fanno in 5 minuti!

Insomma, ti basta mettere in atto un po’ di fantasia in cucina per restare con la pancia piena e soddisfatta, ma ricorda di apportare degli accorgimenti se vuoi che i tuoi dolci siano a prova di errore. Con la mia guida non sbaglierai un colpo!

Chiacchiere di Carnevale in poche e semplici mosse!

Se invece hai deciso che questo fine settimana vuoi proprio dire ciao alla dieta, devi assolutamente provare la ricetta delle mozzarelle in carrozza fatte in casa! Basta poco per far entrare dritti dritti nella tua cucina dei sapori tipici meridionali! Insomma, non devi avere chissà quali strumenti per preparare delle prelibatezze come le chiacchiere, senza dubbio non deve mancare la voglia di festeggiare il Carnevale, è proprio qui i trucchetto!

Innanzitutto è necessario che tu abbia tutti gli ingredienti, la scelta è mirata, e modificare alcuni prodotti potrebbe modificarne il risultato. E’ chiaro che le varianti sono sempre bene accette, ma ci si allontana dalla ricetta classica.

Prendi: farina, uova, burro, zucchero e della scorza di limone, e perché no del liquore all’anice o del limoncello fatto in casa per aromatizzare tutto con gusto.

Squaglia il burro, e lascialo freddare. Nel frattempo, metti 250g di farina e a fontanella mettici 1 uovo medio, lo zucchero e l’aroma scelto con la scorza di limone e un pizzico di sale. Lavora finché non ottieni un impasto liscio e morbido che avvolgerai con della pellicola trasparente e che farai riposare per mezz’ora in frigo.

Passato il tempo, prendi una porzione di pasta, stendila e poi ponila in una macchina sfogliatrice. Ritaglia con una rotella dentellata la forma quadrata, o quella che preferisci e mettici la farina restante.

Fai bollire dell’olio in una pentola raggiungendo i 160°, e immergici le chiacchiere per due minuti al massimo, tirale su, spargici dello zucchero a velo e del cioccolato fuso, o la crema che più ti piace, ed eccole pronte!