Lite in diretta al Grande Fratello Vip: rissa sfiorata, volano parole grosse

Non ci sono più dubbi ormai, al Grande Fratello Vip 6 dimenticatevi qualsiasi riappacificazione, perché la lotta in corso sta raggiungendo livelli incredibili. Mettere i gieffini a confronto permette di comprendere quanto la situazione si stia aggravando, specialmente per le parole dette.

Salterà fuori la verità una volta per tutte, oppure i concorrenti del Grande Fratello Vip continueranno a scontrarsi a spada tratta? Litigi ed incomprensioni sembrano essere sempre pronti lì dietro l’angolo a saltare fuori per rovinare la diretta a tutti. L’ultimo confronto sta dividendo il web, generando delle discussioni anche tra i fan fedelissimi del reality più cliccato sui social media e più ricercato nei siti online. Voi da che parte state?

Sedetevi comodi perché riporteremo parte dello scontro avvenuto tra i due vipponi, il Grande Fratello Vip sta regalando delle intense emozioni ai telespettatori. Come se non bastasse i vecchi rancori sembrano essere tornati, le parole vengono scagliate come frecce infuocate, e il litigio ha assunto dei toni che decisamente non si erano mai visti in diretta tv.

Come se non bastasse, dopo gli ultimi eventi c’è una vera a proprio spaccatura all’interno della casa più spiata e chiacchierata d’Italia. Quando si raggiungerà una condizione di stasi? Sempre con il fiato sospeso, sveliamo le ragioni che hanno incendiato lo studio.

I due protagonisti in questione sono stati molto affiatati, ma ecco il secondo caso di rottura di un’amicizia intensa che ci aveva regalato belle emozioni.

Grande Fratello Vip, le parole della resa dei conti

Stessa situazione per due ex amiche della casa del Grande Fratello Vip, adesso le due gieffine sono in guerra aperta. C’è chi prende le parti di una, e chi non crede al cambia bandiera dell’altra, insomma qualcuno deciderà mai di fare davvero la pace, oppure non si potranno più vedere dei sani rapporti? Stanno litigando proprio tutti, e l’ultimo scontro avviene proprio fuori dalla casa, in studio. Minacce e parole pensanti tentano di sminuire i concorrenti sotto gli occhi di tutti.

Si tratta dei due ex membri del trio con Manuel Bortuzzo, “i tre moschettieri”, Aldo Montano e Alex Belli. Se le stanno dando di santa ragione, e possiamo dire che lo schermidore riesce a sferrare dei colpi che mettono decisamente all’angolo l’attore.

Ancora va avanti il Belli-gate, la situazione sta raggiungendo il limite dell’assurdo. Dopo il confronto con Soleil Stasi, di cui lo stesso pubblico ormai è certo del loro amore, e più nessuno vorrebbe essere preso in giro, conduttore compreso, si scatena l’inferno.

Minacce e affermazioni pesanti divampano in studio, tanto che gli ex concorrenti cercano di far mantenere la calma, ma è inutile. Belli entra e esce dallo studio come se fosse a casa sua ormai, sta portando avanti un teatrino sulla sua persona, oppure davvero sta facendo di tutto per far credere alle sue parole?

In ogni caso, la squalifica non sembra essergli bastata, perché continua ad aizzare il fuoco, specialmente contro l’ex amico che sembrerebbe averlo smascherato già da un po’. Ecco le parole dell’attore, dopo la domanda fatta in piena diretta da Signorini: come mai Alex è uscito? Ha litigato con Aldo durante la pausa pubblicitaria? Ecco la risposta del Man:

“Come mai sono uscito? Ma no, ormai è una diatriba atavica con il nostro Aldo Montano, che mi provoca e di conseguenza io rispondo. Ascolta Aldo mi hai provocato tu. La verità è che mi ha provocato lui. L’abbiamo chiusa? Io l’ho chiusa. Se tu hai qualcosa con me. Sappiamo tutti quello che sei, lo sappiamo. Sei capace soltanto ad alzare sempre le mano ecco quello che sei”.

Allora, ecco che l’ex amico risponde senza tenersi una sola parola dentro:

“Non è assolutamente andata così. Ti sei alzato tu e mi hai messo un dito in faccia. Ma cosa stai raccontando? Ragazzi ma dai scusatemi è. Dai ma avete visto anche voi. Ma chi ti ha provocato? Ma cosa cavolo stai dicendo? Ti sei alzato e poi te ne sei andato. Tu apri e chiudi quando vuoi. Ti sei alzato e mi hai messo il dito in faccia. Tu sei un uomo piccolo così, sei un ometto. Sei ridicolo Alex, ridicolo, davvero sei soltanto un ridicolo e basta smettila.”

Insomma, sono abbastanza evidenti le parti in contrasto. Come proseguirà lo scontro? Faranno la pace? Inoltre, finirà mai il Belli-gate? Restiamo sintonizzati, perché prima o poi avremo le risposte che aspettiamo. In ogni caso, sembra proprio che il fronte Alex-Soleil sia in rotta di collisione, e più nessuno sembra credergli.