Amici anticipazioni, è scontro nella scuola: scintille tra i professori

Amici 21, scintille tra due professori: è scontro sul regolamento. I due insegnanti hanno due modi di insegnare totalmente differenti

Nella scuola di danza di “Amici” non mancano tensioni e polemiche. Gli scontri tra “professori” sono ormai un classico del noto talent show di Canale 5. Ovviamente, al centro di discussioni e litigi c’è sempre lei, Alessandra Celentano. La parente del celebre Adriano proprio non riesce a polemizzare con i colleghi: nell’edizione passata discuteva spesso con Lorella Cuccarini.

Quest’anno, invece, tocca alla new entry Raimondo Todaro, che dopo aver lasciato Ballando con le Stelle è entrato nella scuola di talenti di Maria De Filippi. La Celentano, evidentemente, non dimentica di rimarcare in continuazione di essere all’interno della scuola sin dalla prima edizione, facendo pesare al collega di essere un “novellino”. E infatti Alessandra sembra aver messo nel mirino i ballerini di Todaro.

Amici, che scontro tra i due professori dopo l’eliminazione del concorrente

Da qui frecciate e polemiche, con Raimondo che non si tira indietro e risponde per le rime. Al centro della disputa la sfida tra Christian e Cristiano, con l’allievo della Celentano battuto dalla sfida con quello di Todaro. Da qui si è scatenata una sorta di rappresaglia da parte della Celentano, che di certo non è rimasta indifferente a questa delusione. Intanto ha aperto un casting per trovare un allievo di ballo latino per sostituire subito Mattia. E anche Todaro si sta muovendo di conseguenza.

Insomma, il professore neo entrato vuole assolutamente lasciare il segno nel suo primo anno ad “Amici” e battere la storica collega. Le anticipazioni riguardano l’ennesimo confronto tra i due, in particolare a difesa di Cristiano. C’è il timore che Carola possa andare a casa: il serale non è così lontano e i professori vogliono i loro allievi al meglio delle possibilità.

