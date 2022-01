Dopo Matrimonio a prima vista, accade l’impensabile in diretta

La coppia dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista fa una diretta su Instagram e improvvisamente stupisce i follower con una sorpresa

È stata una delle coppie protagonista dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima vista, ed è rimasta nel cuore del pubblico. Anche perché sono stati tra i pochissimi sposi ad essere “sopravvissuti” anche dopo il periodo di prova, confermando la loro relazione. Come tutti sanno, il dating funziona in questo modo: una coppia di sconosciuti viene abbinata da un algoritmo basato su test psicologici e un team di esperti.

I due si sposano (legalmente) il giorno stesso in cui si vedono per la prima volta. Inizia poi un periodo di prova di cinque settimane (viaggio di nozze compreso) al termine del quale i due possono decidere se proseguire insieme il loro matrimonio oppure procedere con regolare divorzio. Nel caso di Sergio Capozzi e Jessica Gregorio le cose sono andate bene: nell’ultima edizione del programma sono stati gli unici a decidere di rimanere insieme.

Matrimonio a Prima Vista, che sorpresa da Jessica e Sergio

Tuttavia, dopo la fine dello show in tanti si sono chiesti come sono andate le cose. Per fortuna i due sono attivi sui social, in particolare attraverso l’account Instagram di lei. Però non sono mancate incertezze, visto che a volte il profilo della ragazza è risultato sospeso, e soprattutto non sempre si sono visti “indizi” sul proseguo della sua relazione con Sergio. E invece, proprio da una diretta Instagram della coppia è arrivata la conferma: i due sono apparsi felici e affiatati come non mai.

Leggi anche -> Dopo Matrimonio a prima vista dicono addio ai partner e s’innamorano casualmente

A un certo punto qualcuno ha chiesto un bacio, e loro hanno eseguito senza esitare un attimo. E successivamente il bacio è stato anche sancito con un post: “Quando in diretta ti chiedono un bacio… “Noi non siamo così…così…”, ha scritto Jessica. Il senso è che loro sono una coppia vera, e finalmente lo hanno dimostrato.

Leggi anche -> Ricordate Nicole di Matrimonio a prima vista? Con il nuovo anno cambia tutto