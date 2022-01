Stefano De Martino ci ricasca: beccato in piena notte proprio con Lei!

By

Stefano De Martino ci è cascato di nuovo! Il settimanale Oggi lo ha beccato al fianco di Lei. Il ritorno di fiamma è imminente?

Stefano De Martino dal punto di vista professionale sta vivendo un periodo davvero molto intenso. Il bel conduttore partenopeo è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un programma nuovo di zecca, Bar Stella, che ha rivelato essere un omaggio alle sue origini e a suo nonno. Anche la sua vita privata, però, non sembra essere affatto una passeggiata.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha sempre dichiarato di essere single, ma i paparazzi non hanno mai creduto a questa versione della storia e in più di un’occasione è stato paparazzato al fianco di una lei molto particolare. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Belen Rodriguez, la sua storica ex fidanzata.

I due non hanno ancora commentato il gossip che li riguarda, ma in molti sembrerebbero essere convinti che tra i due ci sia di nuovo del tenere e il settimanale Oggi, nel nuovo numero in uscita, ha pubblicato nuovi scatti che li ritraggono insieme. Tant’è che sorge spontaneo il dubbio: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? Ecco la nuova paparazzata che li immortala insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme: la foto

Il tutto è iniziato quando Belen Rodriguez ha annunciato di essere tornata single, terminando dunque la sua storia con Antonino Spinalbese, il padre della piccola Luna Marie. Da quel momento la bella modella argentina è stata beccata in più di un’occasione al fianco di Stefano De Martino. In particolar modo da quando lei è tornata da una vacanza con una sua amica perché al ritorno ad aspettarla non c’erano i membri della sua famiglia ma il suo storico ex.

Certo, potrebbe essere un semplice gesto di gentilezza da parte del padre del piccolo Santiago, ma i due hanno iniziato a vedersi in maniera sempre più assidua ed è apparso strano agli occhi dei loro fedeli sostenitori considerato che ultimamente il loro rapporto non era di certo idilliaco, visto che nemmeno si salutavano.

“Ed eccoli di nuovo insieme, l’uno accanto all’altra” si legge sulla pagina di Oggi, che ha beccato Belen e Stefano di nuovo insieme per le strade di Milano. “In un’intimità quotidiana fatta di gesti semplici ma che racconta di un’intesa ritrovata, dopo molto tempo” ha poi proseguito. “Belén⁠ Rodriguez e Stefano De Martino si sono rivisti, come dimostrano queste foto, in una gelida sera d’inverno nella casa milanese di lui⁠” ha poi concluso.

Stefano e Belen sono tornati di nuovo insieme o hanno soltanto recuperato un rapporto civile per il bene del loro figlio?