Lulù Selassiè crolla al GF Vip: lacrime dopo notti insonni accanto a Manuel

Lulù Selassiè crolla al Grande Fratello Vip in vista dell’abbandono di Manuel Bortuzzo: lacrime dopo due notti insonni trascorse con lui.

Non sono ore facili per Lulù Selassiè che sta provando a metabolizzare l’abbandono di Manuel Bortuzzo. Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda lunedì 24 gennaio, Manuel Bortuzzo annuncerà il ritiro dal reality per motivi di salute. Lulù dovrà così affrontare l’ultima parte del suo percorso nella casa senza Manuel e, in vista della separazione, è crollata tra le braccia del fidanzato.

Nel corso degli ultimi due giorni, Lulù ha mostrato il lato più forte del proprio carattere mostrandosi sicura e restando sempre accanto a Manuel che non è stato bene. Questa mattina, però, dopo due notti insonni, consapevole di dover trascorrere le ultime ore con Manuel nella casa, è letteralmente crollata lasciandosi andare alle lacrime.

Lulù Selassiè piange tra le braccia di Manuel Bortuzzo: lui la consola così al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono indubbiamente una delle cose più belle del Grande Fratello Vip 2021. In quattro mesi, Manuel e Lulù hanno sofferto, hanno litigato, si sono conosciuti, si sono allontanati fino a capire di essere follemente innamorati e di non riuscire a stare lontani l’una dall’altro. Nell’ultimo mese e mezzo hanno vissuto in simbiosi legandosi sempre di più come ha dimostrato la meravigliosa lettera d’amore che Manuel ha scritto a Lulù.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello vip nel corso della quale Alfonso Signorini ha annunciato la possibilità di un abbandono da parte di Manuel, quest’ultimo è stato male. A letto con la febbre alta, Manuel ha ricevuto le cure amorevoli di Lulù che, come ha spiegato Miriana Trevisan, ha trascorso le ultime notti insonni per controllare la febbre di Manuel.

Questa mattina, così, Lulù è letteralmente crollata. Tra le braccia di Manuel si è lasciata andare alle lacrime. “Mi viene da piangere”, ammette Lulù mentre Manuel la stringe. “Perchè amore?”, le chiede Manuel. “Non lo so”, si limita a rispondere Lulù che sta provando in tutti i modi a far andare via Manuel sereno. Mentre Lulù piangeva, Manuel la guardava con uno sguardo innamorato e sereno nonostante il peso di doverla lasciare in casa.

Lei piange e lui con quel faccino ❤️ Ormai ci siamo..Ed è giusto/normale crollare così.. #fairylu #luluemanuel pic.twitter.com/npwzmwr3S7 — Lauretta 😊 (@M91P1) January 23, 2022

Perché piangi? A questa domanda Lulu risponde con “non lo so” e questi fa capire tanto! 🥺♥️ sa che lui deve andare! Non può fare niente !#gfvip #luluemanuel #inquadrateluluemanuel #fairylu https://t.co/HbHUZDVcOD — Pressati193 🛋 (@panic193) January 23, 2022

Lei evita di guardarlo per non crollare di più,per essere forte,per non farlo sentire responsabile.

Lui lo sa e allora si avvicina e la guarda così

STO PIANGENDO CON LORO 💔#gfvip #luluemanuel #beliebers #fairylu pic.twitter.com/yS8BwIe7Xp — . (@Scioccobasitaoh) January 23, 2022

Manuel, dunque, lascerà la casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute? Lo scopriremo domani sera.