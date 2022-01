La sposa anticipazioni: un gesto estremo cambia tutto

Il 23 gennaio 2022, in prima serata su Rai 1, vedremo la seconda puntata della fiction La sposa. Le anticipazioni dei prossimi episodi

Una delle fiction più attese di questo inizio di 2022 è sicuramente “La Sposa” con Serena Rossi protagonista. L’appuntamento è per questa sera, domenica 23 gennaio, su Rai 1. Si tratta della serie tv che la bravissima attrice e cantante interpreta con Giorgio Marchesi. Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi riguardano l’autopsia sul corpo di Giorgia. Per la morte della ragazza Italo viene scagionato, ma le sofferenze non finiscono qui.

L’uomo, infatti, è sconvolto a tal punto da tentare il suicidio. Per fortuna ci pensa Maria a salvarlo e a stargli vicino (in tutti i sensi) nel momento di sconforto. Il fratello di Giorgia si farà vedere durante il funerale della donna, e Giulio viene a sapere tutti i guai e i raggiri che ha combinato Vittorio. Tra i due nasce un forte litigio, che sfocerà addirittura in una rissa.

La Sposa, tante emozioni nella puntata di stasera

Dopo questo brutto episodio l’uomo deciderà di abbandonare il casale e andare via. Vittorio è molto malridotto e in condizioni non buone: per questo motivo non riuscirà a riprendere il suo lavoro. Maria si tirerà su le maniche e si darà da fare, provando anche a migliorare le condizioni dei suoi operai .Lei riuscirà ad ottenere il rispetto dei braccianti, che apprezzeranno i suoi sforzi. Lei stesso si occupa di Vittorio con l’aiuto della donna.

Questo permetterà a Paolino, finalmente, di creare un legame con lui. Le cose non cambieranno quando Italo tornerà a casa: sarà sempre complicato il rapporto con Vittorio, ma tra lui e Maria il sentimento diventa sempre più forte. E poi c’è la telefonata tra Giuseppe e Maria. Lei viene a sapere che il fratello si è ammalato di tifo.

Ecco perché lei partirà subito per la Calabria con una corriera. Tuttavia Giuseppe chiede alla sorella di non raggiungerlo. Invece Maria partirà ugualmente, ma per fortuna troverà una notizia positiva al suo arrivo, che le porterà un po’ di ottimismo.