La decisione dopo la scelta di Uomini e Donne: colpo di scena per la coppia

Uomini e Donne è un dating show diretto dalla bravissima Maria De Filippi. Giovani tronisti entrano in studio alla ricerca dell’amore e compiono esterne per conoscersi a fondo per trovare la propria dolce metà.

Una coppia appena uscita dal programma ha rivelato un colpo di scena. I due volti di Uomini e Donne hanno preso un’importante decisione. Vediamo di cosa si tratta

Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani svelano il colpo di scena

Roberta Giusti, tronista di Uomini e Donne, ha da poco fatto la sua scelta e ha deciso di uscire con Samuele Carniani.

Il magazine del programma intervista la coppia dopo una settimana dalla scelta e i colpi di scena non sono mancati.

La prima domanda che viene posta a Roberta e Samuel è in che modo hanno trascorso questa settimana lontani dalle telecamere e da fidanzati.

“Stiamo molto bene, abbiamo trascorso le prime settimane dopo la scelta in casa, sempre insieme” rivela la Giusti e continua: “Sono stati giorni intensi, perché dal vederci solo in esterna per poco più di mezz’ora, siamo passati a trascorrere 24 ore su 24 fianco a fianco”.

Samuele risponde ridendo: “Trascorrere tutto questo tempo insieme è stata una grande prova, che per fortuna, abbiamo superato“.

La coppia ha avuto la possibilità di conoscersi più a fondo e in merito a ciò, il corteggiatore rivela: “Vivendo Roberta nella quotidianità ho scoperto con stupore che è una persona che si concede molto, è disponibile, dolce. Ho avuto la conferma che lei era esattamente la donna che cercavo e che, per fortuna ho trovato“.

Mentre Roberta rivela queste parole: “Per me Samuele è stato una continua conferma di quello che ho visto in esterna. Il mio timore era quello di ritrovarmi davanti una persona completamente diversa, ma così non è stato. Samuele è davvero il ragazzo gentile, premuroso e presente che credevo”. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta.

Proprio per questo, Roberta rivela nell’intervista quando si è resa conto di provare un forte sentimento per il ragazzo: “Il vero ‘schiaffo’ emotivo che mi ha fatto capire molte cose è stato dopo la sua uscita dallo studio. […] Lì ho capito che forse l’avevo perso e che avevo paura di perderlo…“.

Carniani, invece, ha capito di voler dire di sì alla Giusti quando venne invitato dalla tronista a casa sua. “Ricordo quel giorno, quando sono tornato a casa, dentro di me ho avuto la certezza che per Roberta dovevo lottare, che era quella giusta” racconta Samuele.

La coppia di Uomini e Donne si è già detta il fatidico “Ti amo” e hanno voglia di costruire una relazione sana, senza commettere gli errori delle relazioni passate.

Samuele, ad esempio, vuole imparare a sfogarsi e a parlare di problemi con la sua partner: “Personalmente tendo a rimanere in silenzio e a tenere tutto dentro se qualcosa non mi va giù o mi dà fastidio. […] Voglio cercare di migliorare su questo aspetto”.

Roberta, dal canto suo, vuole imparare a calibrare le proprie emozioni ed evitare inutili melodrammi: “Con Samuele sto cercando di tenermi, perché con lui è difficile esagerare: sa come calmarmi, ma mi rendo conto che, ancora oggi, devo lavorare su questo aspetto”.

La coppia svela il colpo di scena: stanno pensando di andare a convivere. Roberta è di Roma ed il ragazzo è di Arezzo e proprio per la distanza, stanno pensando ad una convivenza, ma con i loro tempi.

“Accorceremo le distanze più in là. E’ un progetto a lungo (ma non troppo) termine” confessano entrambi.

Roberta e Samuele sono una coppia bellissima. Hanno deciso di conoscersi con calma e di imparare l’uno dall’altra. Con gli occhi dell’amore, la coppia di Uomini e Donne svela il colpo di scena, ma ogni cosa al momento giusto