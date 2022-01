By

Dimmi cosa bevi e ti dirò chi sei con questo semplice test

Sei in un momento di relax. Fuori dalla finestra senti entrare la brezza fredda dalle fessure hai voglia di una bevanda calda e di goderti un libro o un film sotto le coperto.

O invece, sei al bar con un’amica o collega e hai voglia di berti qualcosa: cosa preferisci tra una tazzina di caffè o una bella tazza di tè?

Da questa scelta banale, si possono cogliere alcuni aspetti della tua personalità. Con il test di cosa bevi, scopri chi sei veramente

Test: dimmi cosa bevi e ti dirò chi sei

In questo test devi rivelarmi che cosa bevi tra un tè caldo o il caffè. La risposta rivela un tuo lato caratteriale ancora nascosto.

Iniziamo il divertimento!

1) Tè

Hai scelto di prendere un tè, magari accompagnato da qualche biscotto. Questo rivela che sei una persona che sa godersi il relax e che necessità di una pausa dal solito tran tran giornaliero.

Rilassarti, per te, significa prendersi del tempo per parlare con i colleghi di cose futili, dimenticare ogni problema lavorativo o della vita privata e prendersi una boccata di ossigeno per ricaricarsi.

Essendo che hai tanto bisogno di relax, preferisci una bella tazzona piena di tè che ti aiuti nello staccare la spina e a ricaricare la tua energia.

2) Caffè

Tu preferisci un veloce caffè preso al bar. E’ evidente che più che aver voglia di relax, hai bisogno di una carica veloce di energia ed una tazzina di caffè è la miglior risposta.

Quando sei a lavoro, non hai bisogno di una pausa interminabile, perché per te è più difficile recuperare l’energia dopo aver passato tanto tempo a pensare ad altro. Perdi la concentrazione se stacchi troppo.

Meglio pensare dopo al relax, a lavoro finito quando raggiungi gli amici per un aperitivo senza l’ansia del tempo che scorre.

Se al caffè espresso, preferisci quello americano, allora nascondi gli stessi lati caratteriali del primo profilo