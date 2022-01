Test: quale parte dell’albero scegli? Scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Si tratta di un albero. Qual è la parte dell’albero che preferisci: la chioma, il tronco o le radici? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Chioma: sei una persona che ama stare in mezzo alla gente, possibilmente attirando le attenzioni di tutti i presenti. Non hai problemi a frequentare gruppi di persone conosciute appena un minuto prima, l’importante è essere allegri e divertirsi. Sei il mattatore della festa, gli altri ti frequentano perché tieni sempre tutti di buon umore.

Tronco : sei una persona introversa, non ami stare al centro dell’attenzione. Preferisci non frequentare luoghi troppo affollati, molto meglio le quattro mura domestiche, sono più sicure e ti permettono di ospitare solo chi ami veramente. In ambito professionale, preferisci delegare agli altri qualsiasi mansione, anche a causa di un’insicurezza che ti accompagna da sempre.

: sei una persona introversa, non ami stare al centro dell’attenzione. Preferisci non frequentare luoghi troppo affollati, molto meglio le quattro mura domestiche, sono più sicure e ti permettono di ospitare solo chi ami veramente. In ambito professionale, preferisci delegare agli altri qualsiasi mansione, anche a causa di un’insicurezza che ti accompagna da sempre. Radici: sei una persona molto pratica e determinata. Preferisci restare con i piedi per terra anziché sognare traguardi che non potrai mai raggiungere. Hai un legame molto forte con la tua famiglia, è la parte più importante della tua vita. Sei una persona generosa, faresti qualsiasi cosa pur di aiutare una persona in difficoltà.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la parte dell’albero che preferisci? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.