Oroscopo della Domenica, 23 gennaio 2022: i 3 segni top e i 3 segni flop

La settimana è stata lunga, e non c’è niente di meglio del relax domenicale. Si ricaricano le energie dopo aver affrontato i moti retrogradi di Mercurio e Venere, anche grazie all’influenza della Luna in Bilancia. Nell’Oroscopo di oggi ci sono altre novità dalle stelle, che sia la volta buona che i tre più sfortunati cambino posizione? In ogni caso, preparatevi perché ci sarà un fenomeno di una certa entità. Si tratta della Congiunzione Astrale!

Gli Astri stanno lanciando nuovi segnali. La settimana entrante sarà molto importante perché ci saranno in gioco dei cambiamenti che rivoluzioneranno l’Oroscopo dei segni zodiacali. Vivacità intellettuale e arguzia animeranno le prime ore della giornata. La Domenica sarà ricca di iniziative interessati per le Case Celesti. Ciò è dovuto dalla Congiunzione tra Mercurio e il Sole. Questo porterà a delle riflessioni per niente scontate. Ma cosa significa? Inoltre, la stessa Venere retrograda manifesterà i suoi effetti in concomitanza degli altri movimenti. Chissà come i 3 segni più fortunati reagiranno, ma soprattutto come i 3 sfortunati riusciranno a cavarsela.

Studiare il cielo stellato, stando ore ed ore ad osservarlo, non può che essere una delle attività più belle alle quali dedicarci quando si parla di Oroscopo. Ammirare la bellezza del firmamento imparando a conoscere gli Astri, è fonte di pace con la nostra anima spirituale. La Domenica inizia con la Congiunzione di Mercurio con il Sole, ma che significa?

Ci sarà un’esplosione? Assolutamente no! Ma ci sarà un momento propizio per porre in essere i semi dei progetti futuri che avete custodito nel cassetto. Con Congiunzione si fa riferimento al fenomeno in cui due pianeti sono posti nello stesso punto dello Zodiaco.

Qui entrano in gioco gli Aspetti dei pianeti. Con questo termine si indicano le angolazioni e i posizionamenti che si vengono a creare tra i pianeti rispetto un punto sensibile, come l’Ascendente, il Nodo, e così via.

Domenica assisteremo alla Congiunzione tra Mercurio e il Sole in Aquario. La condizione gioverà allo sviluppo di riflessioni per cui si prenderanno delle decisioni non a cuor leggero.

Nel senso, ci sarà bisogno di riflettere su aspetti importanti della vostra vita. Perché dopo tante riflessioni per il moto retrogrado di Mercurio e le tensioni di Venere retrograda, è arrivato il momento di fare il punto della situazione.

Pensieri complessi animeranno la giornata. Quindi, il relax verrà in parte accantonato nella prima mattinata. Questo significa che è arrivato il momento di agire per ottenere tutti i vostri obiettivi! Analizzate la realtà, e ponderate le scelte in relazione ai sogni appena saltati fuori dal cassetto.

Fate questo per non illudervi del raggiungimento del risultato sperato, ma neanche per abbattervi prima di iniziare.

Top three alla carica, che Domenica per questi segni!

Possiamo affermare anche per l’Oroscopo di oggi il detto: squadra che vince non si cambia! La top three è formata per la terza volta da: Aquario, segno d’aria, Sagittario con l’elemento del fuoco, e Vergine che è di terra. Insomma, neanche la Congiunzione tra Mercurio e il Sole in Aquario potrà sconfiggervi, anzi arriverete lontano, fino alle stelle! Se sei del Toro consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Senza parole per i ribelli dello Zodiaco per eccellenza, gli amici dell’Aquario! Mai stati così in cima alle classifiche per così tanto tempo, ma è arrivato finalmente il vostro momento! Il vento del cambiamento animato dal vostro elemento, l’aria, è nel pieno delle sue forze. In amore avete avuto degli appuntamenti di grande importanza, quelli che aspettavate già da un po’, mentre al lavoro avete iniziato ad avere molte più iniziative del solito. Diciamo che tanta gioia è dovuta al fatto che avete messo da parte il vostro pessimismo, e vi siete fidati maggiormente del vostro istinto folle, ma benevolo. Consigli: cavalcate l’onda, non vi fermate, anzi con la Congiunzione astrale siete nel pieno delle vostre energie, non abbiate paura di fare scelte difficili, perché è giunta la vostra vittoria.

Al secondo posto si posiziona l’arciere dell’Oroscopo, l’ottimista e avventuriero Sagittario. Cosa avete mangiato questa settimana oltre al vostro modo positivo di vedere le cose? Insalate di quadrifogli o cos’altro? Siete inarrestabili! Il fuoco che vi anima da dentro è pronto come sempre a divampare la scena, portando una ventata di buon umore laddove mancava già da un po’. La riflessione dovuta al moto retrogrado di Mercurio e la gestione delle passioni di Venere, vi ha reso più forti e sicuri di voi stessi. Consigli: approfittate di questa concentrazione, che diciamolo a volte vi manca. Grazie alla Congiunzione del 23 gennaio, potrete consolidare dei progetti a cui tenete tanto, sia in amore che al lavoro, è arrivato il momento per splendere.

Che dire della mitica Vergine? Pragmatica, concreta e con un velo di schiettezza, è diventata una regina conscia dei propri sentimenti. Ebbene sì, amici del segno animato dall’elemento della terra, vi siete finalmente lasciati andare. Avete fatto sì che fosse il vostro cuore a guidarvi per pronunciare quelle parole che non dite mai, cioè: dire di no! Sempre con il sì nella bocca siete sofferenti, e ora che avete deciso di ammetterlo, avete ottenuto quello che desiderate sia in amore che al lavoro. Consigli: reduci dai moti retrogradi, approfondite grazie all’effetto della Congiunzione che vi dona brillantezza mentale, ciò che ancora vi fa stare male. Vedrete che l’acume di ingegno vi porterà a raggiungere splendidi orizzonti.

Oroscopo dei 3 segni più sfortunati, state a riposo!

Non è possibile che ancora questi tre segni facciano cambio e scambio di posizione senza migliorare neanche un po’! Gemelli, Ariete e Leone, siete andati oltre la rotta di collisione, rischiate di restare in un punto di non ritorno per tutto il mese di gennaio. Aria, fuoco e fuoco sono rispettivamente i vostri elementi naturali, li utilizzerete a vostro favore una volta per tutte? Che la Congiunzione di Mercurio e il Sole sia con voi!

Cari amici dei Gemelli, quando vi si dice che cambiate spesso umore come il vento, siete d’aria, non arrabbiatevi, perché a volte le persone a voi vicine cercano solo di trovare i modi per migliorare i rapporti. I pensieri di Mercurio non vi hanno fatto ragionare abbastanza, mentre le pulsioni amorose di Venere non hanno dato i loro frutti. Si potrà con la Congiunzione riuscire a raggiungere un momento di calma? La tranquillità che tanto volete non potrete mai ottenerla se non vi fate un esame approfondito di coscienza per comprender cos’è che vi porta al litigio sia in amore che al lavoro. Consigli: imparate ad ascoltare gli altri, senza dimenticare che la voce interiore non dice soltanto di litigare, ma di imparare dai propri errori. Siete dei vincenti, non cadete in errori banali!

Torniamo ad un tasto dolente, perché con l’Ariete è molto difficile discutere, e lui lo sa. Rimuginatore doc con il primo premio, è anche il segno di fuoco più impulsivo, che prima agisce e poi pensa. Diciamo che la vostra sincerità molte volte viene apprezzata, quindi alla fine vi salvate anche per questo e perché amate incondizionatamente, ma imparate ad aspettare. L’amore non va così male. Mercurio doveva farvi rasserenare i sensi, non pensare il triplo delle volte. Stessa cosa per Venere, dovevate cogliere dei segni, non pretendere qualcosa di cui neanche voi sapete davvero se ne avete bisogno. Consigli: tornate sulla retta via sfruttando a vostro favore la Congiunzione Astrale, perché siete dei guerrieri al lavoro che raggiungono tutti gli obiettivi che si pongono, ma dovete trovare con un pizzico d’astuzia la strada giusta.

Infine, ma non meno importante, c’è il Re dello Zodiaco, il Leone. Non buttatevi giù perché siete per l’ennesima volta in basso alla classifica. Vi si conosce, vedete questo momento come una debolezza di cui provate vergogna, ma non è così. Perché nella vita si può cadere, ed anche voi potete essere vittime di sfide difficili che non riuscite a superare. Mercurio vi doveva fare pensare, ma non lo avete fatto, e Venere trovare la pace con le persone care. Cosa state combinando? Consigli: ritornate sui vostri passi grazie agli effetti dei movimenti planetari, avete bisogno di fare qualche passo indietro sia al lavoro che in amore per stare sul podio dei vittoriosi.