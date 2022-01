Royal Family, adesso è ufficiale: “Ognuno andrà per la propria strada”

Un altro duro colpo per la Regina Elisabetta II. All’orizzonte ci sarebbe una clamorosa separazione all’interno della Royal Family. Ecco tutti i dettagli

La Royal Family britannica è sempre al centro delle attenzioni dei media. Da diversi anni ormai, in tutto il mondo esistono tante trasmissioni radiofoniche e televisive che dedicano alcune ore al giorno ai membri della corona inglese. È molto probabile che l’attenzione mediatica che i Windsor stiano subendo in questi anni non fosse così elevata da quando è morta Diana Spencer, nel lontano 1997.

Da quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare il Regno Unito, sono continuamente seguiti da paparazzi, fotografi e curiosi, alla perenne ricerca di uno scatto rubato o una dichiarazione in esclusiva. Oggi i Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Negli ultimi giorni in Gran Bretagna circola una notizia che riguarda proprio alcuni membri della Royal Family e potrebbero essere coinvolti anche Meghan e suo marito. Pare che ci sia una separazione in vista e la Regina Elisabetta II avrebbe preso malissimo questa notizia. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché questa vicenda stia facendo così tanto discutere nel Regno Unito.

Royal Family: “William e Kate lo hanno accettato, si separeranno da loro”

Kate Middleton ha compiuto 40 anni lo scorso 9 gennaio. La Duchessa di Cambridge ha festeggiato con pochi intimi questa data importante a causa delle restrizioni legate alla pandemia mondiale. I grandi assenti alla loro festa, come capita da oltre due anni in tutti gli eventi ufficiali ormai, sono stati Harry e Meghan. E non è nemmeno sicuro se i Sussex fossero nell’elenco degli invitati.

Andrew Neil è l’ex presidente di GB News ed ha parlato nel documentario di Chanel 5, “2021: The Queen’s Terrible Year”. L’esperto ha sottolineato la rassegnazione di William e Kate nel perdere la relazione con Harry. Ormai i due fratelli hanno deciso di separarsi, ognuno prenderà la sua strada: “L’allontanamento da Harry e Kate è irreparabile ormai”, ha dichiarato Neil.

Harry è tornato in Inghilterra due volte nel 2021, sempre da solo ed è stato visto accanto al fratello, impegnati in discussioni abbastanza accese. Secondo alcune fonti britanniche, la Regina Elisabetta II non avrebbe preso bene questa decisione di William. L’anziana sovrana spera ancora in un ricongiungimento tra i due fratelli e considera questa vicenda destabilizzante per l’intera Royal Family.