C’è posta per te: non vede la figlia da tre anni, miracolo di Maria De Filippi

Una figlia non vede il padre da tre anni e scrive a C’è posta per te per recuperare il rapporto: Maria De Filippi compie il miracolo.

C’è posta per te è tornato in onda con la nuova edizione dallo scorso 8 gennaio. Sin dalla prima puntata, Maria De Filippi si è confermata la regina del sabato sera vincendo la gara degli ascolti contro Tali e Quali di Carlo Conti. Il segreto del successo è nascosto nelle storie dei protagonisti che chiedono l’aiuto di Maria De Filippi e della sua redazione per recuperare rapporti interrotti. Tra le storie più belle della puntata trasmessa il 22 gennaio c’è quella di un padre e una figlia che sono riusciti a riabbracciarsi dopo tre anni di lontananza.

Ad inviare la busta è stata Carmen che ha provato a ricucire il rapporto con il padre Luigi che si è ricostruito una vita con l’attuale compagna da cui ha avuto un figlio. Carmen, accompagnata dal fidanzato, con l’aiuto di Maria De Filippi ha provato a cancellare i problemi che l’hanno portata lontana dal padre.

C’è posta per te: Carmen e Luigi, il colpo di scena dopo tre anni di lontananza

Emozionata e desiderosa di riavere nuovamente un rapporto con il padre Luigi, Carmen, quando Maria De Filippi apre la busta, dice:

“Non sono qui per chiederti soldi, non mi manca niente di materiale. Vorrei solo ricostruire un rapporto con te. Mi manchi tanto”. Il padre non sembra farsi intenerire. Ci sono di mezzo i litigi con la madre, gli alimenti mancati e anche una causa penale, che la madre di Carmen ha avviato per violenze”.

Luigi non nasconde l’amarezza per il rapporto incrinato con la figlia spiegando, però, di aver sofferto molto quando è finito l’amore con la mamma di Carmen.

LEGGI ANCHE —> Gabriele Costanzo, figlio Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: un rapporto speciale

“Anche io sono stato male, ma a nessuno è importato. Dopo due anni ti ricordi che hai un padre? Mi hanno fatto troppo soffrire. Mi hanno cercato solo quando avevi bisogno di soldi. Sarà anche brutto, ma mi mettevano ansia. Non solo per le richieste economiche”.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi regina di Canale 5: le inedite foto da giovane

Luigi appare irremovibile e lascia lo studio per decidere bene cosa fare. Maria De Filippi, a sua volta, lascia lo studio seguendo i propri ospiti dietro le quinte rientrado con loro e permettendo così a Carmen di riabbracciare il padre.