Amici anticipazioni: un’eliminazione clamorosa, lacrime in studio

Nuova registrazione, nuove anticipazioni di Amici 21 per domenica 23 gennaio 2022. Cosa andrà in onda. Cerchiamo di scoprirlo insieme

Tutto pronto per una nuova puntata di “Amici“, edizione 2021/2022. Il “serale” lentamente si avvicina e c’è curiosità per capire cosa succederà nell’appuntamento di questa domenica. Occhi puntati, come sempre, sull’evoluzione delle classifiche. Come si legge nelle anticipazioni de “Il Vicolo delle News”, Rudy Zerbi ha ha perso già due sue allieve dopo che ha proposto di eliminare l’ultimo classificato.

Ha comunque sostituito una delle due la scorsa settimana. Infatti, dopo l’addio di Nicol si era liberato un posto e Rudy lo ha assegnato a Calma, un nuovo arrivo nella scuola. E nel daytime è stata Maria De Filippi a spiegare che la classifica generale sarebbe stata stilata, ma senza i contributi di Nicol, ormai uscita.

Amici, le anticipazioni della nuova puntata

Come il pubblico del talent sa, oltre quella giornaliera ci sono altre tre classifiche: due sono create da personaggi famosi, mentre una dai concorrenti. Come anticipa Il vicolo delle News gli ospiti di oggi saranno Franco 126 e Gerry Scotti, che ha fatto anche da giudice.

Leggi anche -> Minacce di morte e attenzioni morbose: il dramma dell’ex Amici

La classifica vede al primo posto LDA (Luca D’Alessio) e poi Sissi e Crytical a parimerito, Alex e Calma a parimerito, Luigi, Aisha e Albe a parimerito, ultima Rea. In settimana abbiamo visto anche le classifiche stilate da Linus e Pippo Baudo: quest’ultimo ha messo come ultimo Rea, mentre Linus ha optato per Crytical.

Leggi anche -> GF Vip daytime 20/1/22, dopo lo show arriva il colpo di scena: amicizia distrutta

L’allieva di Rudy, Rea, ha lasciato la scuola per una sua scelta. Belle le parole di Maria De Filippi, che le ha ricordato che Ultimo (oggi cantante di grande successo) fu eliminato addirittura ai casting.