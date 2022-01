Jessica Selassiè e Sophie Codegoni: l’emozionante sorpresa per Lulù e Manuel

Jessica Selassiè e Sophie Codegoni spiazzano Lulù e Manuel Bortuzzo regandogli un ultimo giorno speciale al Grande Fratello Vip.

Jessica Selassiè e Sophie Codegoni sono riuscite a rendere speciale l’ultimo giorno insieme nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, questa sera, nel corso della nuova puntata del reality show, abbandonerà definitivamente la casa. Per trascorrere le ultime ore in casa con la fidanzata Lulù, Manuel aveva chiesto di poter trascorrere l’ultima notte nella Love Boat. Una richiesta che non è stata accolta dal Grande Fratello per motivi di sanificazione.

Tuttavia, a rendere ugualmente bello l’ultimo giorno nella casa di Lulù e Manuel sono state Jessica e Sophie che hanno organizzato una fantastica sorpresa preparando il pranzo in un angolo speciale della casa dove i due innamorati hanno mangiato scambiandosi baci, sorrisi, ma anche lacrime per il distacco immediato.

La sorpresa di Jessica Selassiè e Sophie Codegoni per Lulù e Manuel per l’ultimo giorno insieme al Grande Fratello Vip

Mentre Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si godevano il loro ultimo buongiorno nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Jessica ha preparato un pranzo speciale. Tagliatelle al ragù e torta al cioccolato per i due innamorati che hanno pranzato da soli, in giardino, allestito come un romantico ristorante dalla stessa Jessica e da Sophie Codegoni.

Palloncini con frasi romantiche e la scritta 22 settembre, giorno del primo bacio di Lulù e Manuel, tavolo apparecchiato e un cartellone con la scritta “Lulù e Manu, grazie. Ci avete regalato emozioni vere”, hanno fatto da sfondo all’ultimo pranzo insieme nella casa di Cinecittà di Manuel e Lulù che, questa sera, si separeranno per la scelta di Manuel che ha deciso di abbandonare il reality per motivi di salute.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera sono state le canzoni di Ultimo, richieste appositamente da Sophie Codegoni al Grande Fratello vip. Da 22 settembre a Giusy fino a Sogni appesi, le note di Ultimo, uno degli artisti preferiti di Manuel che Lulù ha imparato ad amare, hanno fatto da colonna sonora all’ultimo pranzo insieme nella casa della coppia.

“Immagina di essere a pranzo fuori. Di domenica, al mare, a mangiare pesce con il mare alla nostra sinistra”, ha detto Manuel sognando una giornata fuori con la sua Lulù che, questa sera, resterà in casa per concludere la propria avventura.