L’ultima dedica di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè è da brividi

By

Manuel Bortuzzo, prima di abbandonare il Grande Fratello Vip 2021, fa una dedica speciale alla fidanzata Lulù Selassiè: parole da brividi.

Manuel Bortuzzo, accanto a Lulù Selassiè, nell’ultimo mese e mezzo, ha tirato fuori la parte più tenera e romantica del proprio carattere. Oltre a ricoprire di attenzioni Lulù, a rassicurarla e a coccolarla per non farle pesare il distacco a causa della sua decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute, le ha spesso dedicato delle meravigliose parole d’amore.

Anche in quello che è il loro ultimo giorno insieme nella casa, Manuel ha scelto di fare una dedica a Lulù di cui è follemente innamorato. Durante un pranzo speciale, infatti, il nuotatore ha dedicato una canzone di Ultimo alla fidanzata.

L’ultima dedica di Manuel Bortuzzo a Lulù, lei scoppia a piangere

Ultimo è la colonna sonora della storia d’amore di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La canzone della coppia è 22 settembre che è anche la data del loro primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip. Durante l’ultimo pranzo insieme nella casa di Cinecittà organizzato, a sorpresa, da Jessica Selassiè e Sophie Codegoni, Manuel che ha deciso di abbandonare il reality per motivi di salute, ha scelto di dedicare un’altra canzone di Ultimo alla sua Lulù.

“In quattro mesi è la prima volta che mettono Giusy, questa è una delle mie canzoni preferite di Ultimo”, ha detto Manuel quando in giardino si sono sentite le prime note del brano. “Questa sei tu”, ha aggiunto Manuel prima di cominciare a cantare i versi di Giusy. “Ma Giusy senti questo vento, tu lasciati portare Giusy sai che sei diversa ed è per questo che sai amare E ogni cosa sembra grande, tu lasciali parlare E ricorda è dal dolore che si può ricominciare”, ha cantato Manuel guardando negli occhi la sua Lulù.

LEGGI ANCHE —> MANUEL E LULÙ, L’ULTIMA NOTTE AL GF VIP TRA LACRIME, PROMESSE D’AMORE E PAROLE IMPORTANTI

Lulù, dopo aver mostrato la parte più forte della propria personalità, sta crollando mentre si avvicina l’ora in cui Manuel dovrà lasciare definitivamente la casa di Cinecittà. In lacrime, tra le braccia di Manuel, Lulù ha ammesso di non riuscire a farcela senza di lui.

“Ti rendi conto che già stanotte nel sonno cercherò te?”, ha detto tra le lacrime Lulù mentre Manuel la stringeva. “Sai perchè sei qui. Ti stai mettendo in gioco tanto. Sai che sei cambiata, sei migliorata. Sei sempre tu, ma sei migliorata. Te l’ho scritto nella lettera e te lo dicono tutti. Hai già dimostrato di essere grande“, ha provato a rassicurarla Manuel stringendola e accarezzandola.

LEGGI ANCHE —> LULÙ SELASSIÈ CROLLA AL GF VIP: LACRIME DOPO NOTTI INSONNI ACCANTO A MANUEL

Per Lulù, dunque, da questa sera, comincerà sicuramente la parte più difficile del suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip.