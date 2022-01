By

Ottenere il ruolo di velina di Striscia la Notizia per alcune ballerine e showgirl è un ottimo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo, per altre è un vero affare per arricchire la carriera! Insomma, la brasiliana di cui parleremo oggi è stata molto amata dal pubblico a casa, ecco di chi si tratta.

I personaggi del mondo dello spettacolo, i cosiddetti vip, vanno e vengono dal successo. Capita che per alcuni anni sono in vetta alle classifiche di consenso e gradimento, per altri cadono nel dimenticatoio. C’è anche chi vive la gloria delle meteore, e poco dopo non se la ricorda più nessuno. Nel caso della protagonista di oggi, la velina brasiliana di Striscia la Notizia, si tratta di un’icona nel panorama televisivo. La riconoscete?

Successo e fama sono gli obiettivi più importanti per i personaggi del mondo dello spettacolo, ma non per tutti. C’è chi sceglie di vivere una vita diversa, preferendo la semplicità piuttosto che stare dietro lustrini e visibilità. Si può cambiare strada, ad esempio rivoluzionando da cima a fondo la propria carriera. A tal proposito, la velina è un bellissimo esempio di rinascita.

L’imprevedibilità de vip è testimoniata dal fatto che per anni non si parla più di loro, per motivazioni personali e lavorativi, e poi tornano alla ribalta. E’ il caso della rivale di Emma Marrone pronta a fare musica, insomma un colpo di scena inaspettato.

Inedito è soprattutto il percorso della brasiliana più amata di Canale 5, che della televisione ha sempre fatto il suo cavallo di battaglia, oggi ha rivoluzionato tutto.

Velina brasiliana di Striscia la Notizia, stravolge tutto!

Tra le veline, non possiamo dimenticarne un’altra in particolare, perché sta raggiungendo grandi obiettivi professionali. E’ il caso del successo dell’amica di Giulia Salemi, una donna che sta intraprendendo un percorso nel mondo della televisione di un certo livello, mirato alla comunicazione e intrattenimento. La protagonista di oggi a distanza di anni fa una scelta simile, ma una cosa non la cambierà mai: il suo inconfondibile caschetto nero!

Si tratta di Ana Laura Ribas! Solare, bellissima e divertente, un’icona per gli anni Duemila. Vanta di un certo successo con il pubblico a casa, perché oltre alle sua capacità da ballerina, ha dimostrato in più casi di essere una showgirl completa sempre pronta ad intrattenere.

Inizia negli anni Novanta, in Brasile a soli 15 anni diventa protagonista di spot televisivi, ma è in Italia che diventa famosa. Debutta con Telemike nel ruolo di “ragazza Bingo”, per poi fare OK il prezzo è giusto, ma anche Paperissima e Striscia la Notizia nel 1992.

Ha partecipato anche a reality impegnativi, quali L’Isola dei Famosi nel 2004 alla seconda edizione, e nel 2010 è anche una delle ospiti di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. Ma come mai oggi che siamo nel 2022 si parla così poco di lei?

Rivela a FQ Magazine che è in splendida forma con i suoi 53 anni, ma che preferisce stare dietro le quinte delle telecamere televisive. Lavora per un’azienda di marketing e comunicazione, infatti collabora con brand importanti. Ha deciso di cambiare strada perché è tra coloro che non si è più sentita a suo agio a fare la vita da showgirl, e quindi di essere protagonista.

Sceglie una vita più semplice, ma comunque soddisfacente. Adesso, dichiara nelle interviste che è felice e soddisfatta di sé, perché ama la vita che fa e soprattutto, è fiera di dire che si sente sé stessa al 100%.