Giucas Casella crolla tra le braccia di Lulù Selassiè e fa una promessa a Manuel Bortuzzo

Giucas Casella crolla e piange tra le braccia di Lulù Selassiè e fa una promessa a Manuel Bortuzzo prima dell’addio al Grande Fratello Vip.

Giucas Casella non riesce a trattenere le emozioni e crolla tra le braccia di Lulù Selassiè piangendo per l’abbandono di Manuel Bortuzzo. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Giucas ha stretto un legame speciale con Lulù e Manuel che considera i suoi nipotini. L’illusionista è stato tra i primi a tifare per l’amore di Manuel e Lulù e non ha nascosto la propria felicità nel momento in cui i due hanno superato tutte le paure cominciando ufficialmente una storia d’amore bellissima.

Oltre a Lulù Selassiè, Giucas Casella è uno dei concorrenti che sta accusando maggiormente la decisione di Manuel Bortuzzo di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute. Lontano da Manuel, Giucas è così crollato proprio tra le braccia di Lulù.

Giucas Casella, la promessa a Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè

Nella stanza arancione, Giucas Casella ha abbracciato Lulù Selassiè condividendo il proprio stato d’animo per l’addio di Manuel Bortuzzo. “Quanto mi dispiace che se ne va, Mi dispiace tanto”, ha detto tra le lacrime Giucas. “Non gli dire niente”, ha poi detto Giucas a Lulù. In quel momento, però, in camera è arrivato Manuel Bortuzzo che ha provato a rassicurarlo.

“Devi essere contento perchè sai che sto facendo una cosa che mi fa stare bene. Anche a me dispiace lasciarvi. NON è CHE SONO FELICE”, ha detto Manuel riferendosi a Lulù e Giucas.

Manuel, poi, per smorzare la tensione, ha strappato una promessa a Giucas Casella. Se durante le prime settimane di conoscenza aveva spiegato di non essere geloso, nelle ultime settimane, ha dimostrato di essere abbastanza geloso della sua Lulù. Prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, così, ha chiesto a Giucas Casella di controllare la fidanzata al suo posto.

“Se la vedi troppo in giro nuda (si riferisce alle minigonne ndr) ti prego, dille di vestirsi. Se vedi se va in giro in mutande per la camera controllamela altrimenti si vede tutto”, ha aggiunto Manuel.

oddio giucas ti prego non farmi piangereee 🥺 #GFVIP #fairylu speriamo che protegga lulù pic.twitter.com/8IIwH0CRgu — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) January 24, 2022

“La controllo io. Tu non mi fare arrabbiare”, è stata la risposta di Giucas, pronto a prendersi cura di Lulù in assenza di Manuel.