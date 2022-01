Amadeus, il gesto prima di Sanremo 2022 conquista tutti

Il gesto di Amadeus prima del Festival di Sanremo 2022: ha conquistato tutti

L’evento più atteso dell’anno sta per arrivare e si tratta proprio di Sanremo 2022. Il Festival inizierà il primo febbraio e si concluderà il cinque e a condurre il programma per il terzo anno di fila troviamo proprio il mitico Amadeus.

Il presentatore ha quasi sistemato tutti i dettagli per il Festival di Sanremo, ma deve fare ancora una cosa prima dell’inizio della grande festa e fa questo gesto nelle ultime ore.

Tutti sono contenti della sua scelta e Amadeus ha conquistato tutti.

Vediamo insieme cosa è successo

Amadeus, prima del Festival di Sanremo 2022, incontra Don Fabrizio Gatta

Amadeus adesso si trova a Sanremo per gli ultimi dettagli prima del Festival e anche perché deve avere un incontro speciale.

Infatti, il conduttore questa domenica è andato alla Chiesa di San Siro per la messa celebrata da Don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai divenuto sacerdote il 7 dicembre scorso.

Fabrizio ha lavorato per la Rai dal 1996 conducendo per la prima volta e poi per le otto edizioni consecutive il Concerto dell’Epifania. Ha fatto parte della squadra di Miss Italia, ha condotto il Dietro le quinte di Fantastica Italiana.

Gatta ha lavorato insieme a Milly Carlucci, Nathalie Caldonazzo, Clarissa Burt, Antonella Mosetti, etc.

Dopo aver condotto anche LineaBlu e Uno Mattina weekend, Fabrizio decise di abbandonare la sua professione e iniziare il cammino sacerdotale.

Amadeus e Don Gatta si conoscono molto bene. Il presentatore ha voluto presentarsi alla sua messa per la sua benedizione e anche per rincontrare un caro e dolce vecchio amico.

“E’ stata proprio una sorpresa vedere arrivare Ama con Lucio Presta e Gian Marco Mazzi. Sono venuti in sagrestia a salutarmi prima della celebrazione delle 11.15 e ci siamo abbracciati come vecchi amici e colleghi” rivela Gatta all’Ansa.

“Ci siamo poi scambiati un po’ di messaggi e ci siamo ripromessi di vederci a breve, magari in una pausa del Festival o domenica prossima. Le porte della Chiesa sono sempre aperte e se vorranno tornare per una preghiera, sarò felicissimo. Spero sia un Festiva di gioia” continua Fabrizio.

“Con la luce negli occhi si sono seduti al primo banco della Chiesa e ho visto che hanno seguito la celebrazione e l’omelia con partecipazione e passione. Oggi, tra l’altro, è la ‘Domenica della parola‘ ed ho detto all’assemblea quando sono importanti le parole che devono essere di mansuetudine e di carità” racconta Don Gatta in merito ai suoi amici. “Ovviamente chi ha la responsabilità di un mezzo televisivo va incontro a responsabilità e sono sicuro che Ama le sente sulle proprie spalle. Dobbiamo essere testimoni, non tanto credenti ma credibili della nostra fede” conclude il Don.

Amadeus, invece, ha preferito evitare l’argomento Sanremo 2022 e, all’uscita dalla cattedrale, dice: “Oggi non si parla di Festival” mentre si dirige verso il Teatro Ariston.

Che gioia grande ritrovarci a #SANREMO2022 davanti al Signore,#AMADEUS e @PRESTALUCIO. La vostra presenza è un segnale eloquente di fede. Quanto bene fanno i gesti e le parole,quelle giuste,dolci,quelle del cuore,in tempi difficili come questi in cui rischiamo di smarrirci. 🙏🏻 PIC.TWITTER.COM/NXOSRKMYQR — Fabrizio Gatta (@_FabrizioGatta) JANUARY 23, 2022

L’amico e collega Don Fabrizio Gatta pubblica anche un tweet per l’evento speciale e un paio di foto in compagnia del conduttore.

E’ stato un bel gesto da parte del presentatore e speriamo che sia di buon auspicio per questo Festival di Sanremo 2022