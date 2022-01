GF Vip, lacrime nella Casa: la scelta di Manuel Bortuzzo distrugge i vipponi

By

Al GF Vip Manuel Bortuzzo ha comunicato ad Alfonso Signorini se proseguire o meno con il suo percorso, distruggendo i suoi compagni di viaggio

Durante la diretta del GF Vip di questa sera, Alfonso Signorini ha chiesto a Manuel Bortuzzo se avesse preso una decisione in merito al suo percorso all’interno del programma. Ovvero se proseguire o varcare, in maniera definitiva, la famosa soglia rossa.

Il nuotatore ha comunicato al padrone di casa e ai suoi compagni di viaggio di voler portare a termine la sua avventura e di ritornare a casa sua e dai suoi affetti. Una decisione sofferta quella di Bortuzzo, ma ha spiegato che cosa lo ha spinto ad agire in questo modo. Le sue parole hanno distrutto i vipponi che pur sapendo in anteprima della sua scelta si sono lasciati andare ad un pianto di tristezza.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip: la reazione dei vipponi spezza il cuore

Manuel Bortuzzo ha spiegato ad Alfonso Signorini che nella vita non si punta ad essere felici, ma sereni. Purtroppo qualora dovesse proseguire con il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip non potrebbe essere più sereno e per questo motivo preferisce terminare qui la sua avventura.

Il padrone di casa non ha potuto non accettare questa sua scelta e si è complimentato con lui per aver portato la sua normalità al pubblico del piccolo schermo che ha avuto modo di conoscere altre sfaccettature di una realtà che forse prima tendevano ad ignorare.

La scelta di Manuel Bortuzzo ha strappato il cuore dei suoi compagni di viaggio, che non possono fare a meno di provare una certa sofferenza nel vederlo varcare la famosa soglia rossa, ma prima di farlo il padrone di casa gli ha promesso una serie di sorprese per concludere questo percorso al meglio.

Manuel Bortuzzo ha abbandonato il GF Vip, lascandolo con la consapevolezza di aver lanciato un importante messaggio al pubblico.