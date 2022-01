Signorini mette al suo posto Alex Belli: scontro di fuoco al GF Vip

Alfonso Signorini ha messo a tacere Alex Belli al Grande Fratello Vip, perdendo la calma durante il corso della diretta.

Alfonso Signorini durante il corso della diretta di questa sera del GF Vip ha provato ancora una volta a fare chiarezza in merito al triangolo amoroso che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. In particolar modo si è soffermato su quanto sarebbe accaduto sotto le coperte tra la Sorge e l’ex stella di Centovetrine.

L’attore, infatti, ha ribadito che non è successo nulla, ma il padrone di casa gli ha chiesto dunque se sua moglie avesse mentito considerato che lei aveva raccontato tutt’altro. Alex ha così replicato affermando che la Duran non sa quello che dice e il conduttore le ha aperto il collegamento per farla intervenire.

Alex Belli ha mandato su tutte le furie Signorini cambiando nuovamente versione sulla vicenda, rivelando al conduttore di non voler parlare di quanto accaduto per privacy.

Alex Belli fa infuriare Signorini: la sfuriata al GF Vip

Alfonso Signorini, dopo aver accolto lo sfogo del suo ex concorrente, ha perso la calma e prima lo ha invitato a riaccomodarsi, visto che Alex Belli si alzava per posizionarsi al suo fianco, e poi ha sbottato affermando che lui non vuole farsi prendere per i fondelli da lui in quanto prima racconta una versione e poi un’altra completamente differente.

“Se tu mi dici che non vuoi parlarne per privacy, è un discorso” ha esordito il padrone di casa. “Se invece mi dici che non è successo niente, è un’altra perché Delia dice il contrario“ ha aggiunto e quando ha dato la parola alla nuova concorrente, suo marito l’ha invitata a non rivelare altro ed a questo punto è intervenuta Soleil Sorge che ha dato la sua versione della storia.

“Sotto le coperte non è successo niente di fisco, ma lui ha detto di amarmi“ ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, gelando tutti.