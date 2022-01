Le stelle dell’Oroscopo di Instanews sono in fermento, inizia una nuova giornata densa di cambiamenti! Il cielo con i suoi Astri continua a sconvolgere i piani dei segni dello Zodiaco. Ai moti retrogradi si aggiunge il pianeta rosso, Marte, ma da oggi è sempre più vicino alla Casa Celeste del Capricorno. Quali saranno gli effetti?

Scoprire come le stelle nel firmamento combacino e si scontrino tra loro, è un fenomeno unico. Osservare la distesa celeste al di sopra delle nostre teste, ci fa rendere conto di quanto in fondo gli esseri umani siano solo delle formiche in questo immenso disegno spirituale. Mercurio e Venere con il loro avanzare “retrogrado” continuano a influenzare i segni zodiacali, ma non solo. Si è aggiunto uno splendido Sole in Aquario, ma è il pianeta della guerra a portare ulteriori sconvolgimenti, perché abbiamo Marte in Capricorno!

Il Capricorno sembra proprio non volersene andare più, che colpo di scena tra le stelle! Le notizie dal firmamento animano il vissuto dei segni zodiacali. Dalla settimana scorsa abbiamo analizzato punto per punto i posizionamenti e le condizioni astrologiche più importanti.

Mercurio è il pianeta del pensiero, incentiva la riflessione interiore delle Case Celesti. Invece, Venere è quello dell’amore, stimola le pressioni positive e negative dell’eros. Entrambi retrogradi, sembra che viaggino al contrario, ma in realtà si tratta solo di un’illusione ottica. Sono soltanto più lenti.

Questo significa che la loro energia sarà più intensa, e momenti di analisi e passione per i nostri amati amici dello Zodiaco, verranno vissuti con maggior entità. Da giorno 20 gennaio si è aggiunto l’Aquario, il Sole è entrato nella sua Casa Celeste, ma in una Congiunzione Astrale con il Capricorno.

Significa che entrambi sono posti nelle stessa posizione rispetto il Sole. Un evento che favorisce lo sviluppo di brillantezza del pensiero e spirito d’iniziativa verso tensioni e sfide del quotidiano, ma anche rispetto ai fantasmi del passato. Come se non bastasse, si aggiunge la sfera combattiva del pianeta dei guerrieri, Marte.

Da ieri, sta orbitando alla velocità della luce, ed è sempre più vicino al Capricorno. Questo significa che i segni esprimeranno loro stessi con una forza d’animo da vincitori. Ci sarà una capacità di reazione in qualsiasi situazione, senza sottomissioni.

Top three: che giornata per questi segni, invincibili!

Tornano sulla scia dei vincitori Aquario e Vergine, in classifica già da tantissimo tempo, ma c’è una vera new entry, il segno dei Pesci! I tre segni d’aria, terra e acqua, sono fortissimi durante questa giornata. Terranno testa agli avversari, e raggiungeranno tutti gli obiettivi prefissati. Se sei del Capricorno consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Che dire sul percorso personale che sta facendo l’Aquario? Sei un vincitore! Hai messo da parte la tua negatività, facendo spazio a tutti quegli aspetti che più arricchiscono la tua persona. Il pensiero di Mercurio ti fa canalizzare al meglio le tue energie da ribelle, ma è insieme al moto retrogrado di Venere che hai finalmente iniziato a capire che hai bisogno di un amore che ti faccia vivere intense emozioni. E la Congiunzione? Ti sta permettendo di scoprire nuovi orizzonti e capacità nel mondo del lavoro. Consigli: prendi quello che resta dal cielo, assorbi da Marte la combattività per mantenere salda la tua posizione, perché arriveranno le avversità, ma questo periodo ti è servito per fortificarti.

Passiamo alla Vergine: pragmatica, concreta e senza troppi fronzoli. A te piace la precisione e la puntualità non c’è che dire, ma a volte questo lato duro del tuo carattere viene soppiantato da una sindrome da crocerossina che dice a tutti sì, meno che a sé stesso/a. Allora, Mercurio e Venere ti hanno fatto riflettere sulle tue idee e bisogni, specialmente in amore, in modo più approfondito. E nella Congiunzione Astrale hai trovato le risposte che cercavi riuscendo a far fronte alle avversità. Al lavoro tutto fila liscio come l’olio, ma sei un po’ giù di tono per la stanchezza accumulata. Consigli: tieni per te parte dell’aggressività del pianeta rosso, ti servirà per combattere le malelingue.

Infine, ci sono i magici Pesci! Siete un segno ricco di sfaccettature, così complesso e articolato, che è impossibile catalogarvi. Fantasiosi, spirituali, veri e vendicativi, siete tutto o niente, non avete mezze misure perché quando vi applicate sia al lavoro che in amore, mettete tutti voi stessi. Mercurio e Venere vi hanno fatto bene, perché adesso avete più consapevolezza su pensieri che vi avevano fatto fossilizzare e non andare avanti, mentre la Congiunzione vi ha permesso di mettere in atto le vostre doti più nascoste: riuscire a risolvere tranelli e problemi del quotidiano, fregando chi voleva farsi beffe di voi. Consigli: continuate così, anzi prendete un po’ di tenacia da Marte, vi servirà per affrontare un periodo pieno di difficoltà, ma ne uscirete da campioni.

Oroscopo dei 3 segni flop: che sventura, state a casa!

Torna la negatività e la sfortuna per questi tre segni: Leone, segno di fuoco; Bilancia, governato dall’energia dell’aria, e Scorpione con l’elemento dell’acqua. La situazione in arrivo con Marte guerriera non facilita la vostra giornata in parte disastrata. Questa sarà piena di avversità, tenetevi forte. Se sei del Gemelli consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Amici del segno del Leone, non pensate di avere un crollo psicologico proprio adesso, perché non è il caso. Mercurio e Venere vi hanno dato la stoccata finale con il loro moto retrogrado, perché avete perso tempo su questioni ancora irrisolte, e siete sempre più desiderosi di affetto. State forse sbagliando strada? Probabile. La stessa Congiunzione Astrale non sta favorendo quell’acume d’ingegno che di solito vi contraddistingue, siete confusi. Al lavoro non avete energie, mentre in amore non sapete che pesci prendere. Consigli: sfruttate il vostro elemento, il fuoco, insieme al pianeta Marte. Non per diventare delle belve inferocite, ma per riprendere parte del focus e della tenacia che vi contraddistingue e che avete perso.

Passiamo alla Bilancia, niente in questo momento potrà farvi innervosire di più dei battibecchi al lavoro. In amore tutto sommato le cose sembrano andare come al solito, niente di che. Ma è sul piano professionale che avrete a che fare con delle discussioni per niente piacevoli con i colleghi. E’ in questo momento che dovete raccogliere tutte le energie e le riflessioni generate dai moti retrogradi e dalla Congiunzione Aquario-Capricorno. E’ proprio in questi angoli di cielo che ritroverete la serenità. Consigli: Marte vi incendia, ma state al vostro posto, in questa giornata meglio una parola in meno che in più.

Infine, ma non meno importante, c’è il segno più enigmatico e misterioso dello Zodiaco, lo Scorpione! La tua è più una nomea che la verità. Siamo consci del fatto che porti una corazza, ma non lo vuoi lo stesso dare a vedere. Generoso in amore, ma se ti senti tradito come di recente, butterai veleno a destra e a manca. Al lavoro avrai noie. Ti serviranno i moti retrogradi? In parte, ma non esagerare con l’analisi, perché rischia di sfinirti mentalmente. Specialmente in amore, non diventare possessivo, perché non è il momento. Sfrutta il tuo ingegno per l’influenza della Congiunzione, vedrai che risolverai brillantemente diversi problemi. Consigli: prendi ciò che c’è di buono da Marte, la concretezza che già hai, ma che devi canalizzare su una maggiore forza di concentrazione.