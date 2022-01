Il cielo del Lunedì degli amici dell’Oroscopo di Instanews si anima! E’ inizio settimana e le stelle nel firmamento sono pronte per brillare nel migliore dei modi. I pianeti retrogradi continuano il loro corso, Mercurio e Venere, mentre il Sole in Aquario con la sua Congiunzione Astrale si connetterà con un Marte tenace e determinato a mangiarsi il mondo.

Pronti per raggiungere i vostri obiettivi? Gli Astri nel cielo sono posizionati proprio per fare in modo che possiate ottenere grandi risultati! La riflessione generata dai moti retrogradi di due pianeti, Mercurio che incentiva il pensiero e Venere che con le sue pulsioni amorose stimola le relazioni, non può che sposarsi alla perfezione con l’acume d’ingegno del Sole in Aquario! Cosa manca per garantire un po’ di pepe e cocciutaggine? Ovviamente, se si vuole essere dei vincenti bisogna lottare con determinazione, ecco che arriva Marte!

I pianeti sembrano posizionarsi in modo da garantire il raggiungimento dei vostri sogni. I segni dello Zodiaco interagiscono tra loro e con le influenze dei pianeti sono in un ballo stellare! Le novità in arrivo oggi, Lunedì 24 gennaio 2022, rivoluzioneranno la fine di questo mese. Le Case Celesti come affronteranno le ultime pulsioni dal firmamento?

I pianeti protagonisti sono Mercurio e Venere, entrambi retrogradi. Ciò significa che dato il movimento più lento, sembrerà che proseguano il loro cammino in senso contrario, per questo “retrogradi”, ma in realtà si tratta semplicemente un’illusione ottica.

Uniti ai moti retrogradi, abbiamo una bella Congiunzione Astrale con il Sole in Aquario. Questo significa che entriamo in pieno nella Casa Celeste del nostro amico con l’elemento dell’aria, ma che nello stesso posizionamento c’è anche il Capricorno. La Congiunzione è il posizionamento uguale di due pianeti rispetto uno stesso punto, il quale può essere il Nodo, l’Ascendente, o il Sole, e così via.

In aggiunta a questo mix, si aggiunge l’esplosività del pianeta rosso, il guerriero per eccellenza, Marte! Questo significa che i segni vicini al pianeta, soprattutto quelli che hanno per elemento il fuoco, saranno carichi per affrontare tutte le avversità. Soprattutto per toccare con mano gli obiettivi prefissati.

Ricapitoliamo: il moto retrogrado di Mercurio che avvantaggia la riflessione, unito a quello di Venere che stimola l’eros, c’è più spazio per l’introspezione personale e di coppia. A questi si aggiunge la Congiunzione Astrale di Aquario e Capricorno che a loro volta rendono il cielo dei segni brillante e diretto a risolvere in modo geniale le sfide del quotidiano.

Infine, c’è il pianeta Marte che come una ciliegina sulla torta è pronto a dare la svolta che molti cercavano.

Arriva la top three, che giornata per questi segni!

Inizia magnificamente la settimana per questo trio! Aria, terra e terra, questi sono rispettivamente gli elementi naturali di Aquario, Vergine e Toro, che squadra! Marte donerà loro forza e tenacia, ma soprattutto il focus che a volte manca a queste Case Celesti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le stelle parlano chiaro: vi mangerete il mondo! Se sei del Capricorno consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

L’Aquario rimane imperterrito nella sua posizione di campione, è da più di una settimana che sei al primo posto! Cosa hai mangiato oltre al tuo spirito critico? Pane a quadrifogli? La fortuna ti è amica ancora una volta. Mercurio ti ha permesso di ragionare sui pensieri che ti affliggevano da un po’, e Venere ti ha donato un po’ di spensieratezza in amore, i sentimenti mancavano da lungo tempo nella tua vita. Che dire della Congiunzione Astrale Aquario-Capricorno? Sei ritornato sui tuoi passi, hai riflettuto con maggior criterio ed esperienza a problemi del passato, e adesso ne sei uscito un maestro. Cosa ti manca? Consigli: sfrutta la grinta che ti infonde Marte nel mondo del lavoro, hai bisogno finalmente di stringere nelle tue mani quello che desideri da tutta una vita, non demordere, insisti!

Passiamo alla pragmatica e concreta Vergine, sei sulla retta via! Mercurio ti ha fatto riflettere su quanto siano importanti le tue idee, mentre Venere su quanto sia necessario soddisfare i propri desideri, smettendo di dire sempre di sì alle persone che ami. Fai bene a darti al 100%, perché non avrai rimpianti, ma una volta ogni tanto del sano egoismo ti aiuta, e questo è il caso! La Congiunzione Astrale Aquario-Capricorno ha fatto tornare delle noie dal passato, ma tu le hai affrontate nel migliore dei modi. Consigli: in amore e al lavoro non fare vincere le tensioni generate dai rivali, rimani agguerrito senza aver paura del confronto, porta avanti le tue ragioni, è il momento di vincere.

Che dire del Toro? Testardo, a volte pigro, ma leale come nessuno! Sei sulla strada giusta per imparare dai tuoi errori. Ci hai riflettuto, ha capito di cosa hai bisogno in amore, e hai imparato a mettere da parte l’apatia per far spazio alla luce dei tuoi pensieri e alle tue immense energie. La Congiunzione ti donerà una brillantezza mentale fondamentale per esprimere te stesso senza filtri, anche quando vecchie questioni ritorneranno dal passato, resterai impassibile. Cerca di evitare in amore qualsiasi sentimento di possessività, sei geloso lo sappiamo, ma non abbassare la guardia: buono sì, ma fesso no! Consigli: sfrutta le energie del pianeta rosso per sconfiggere le inimicizie al lavoro, vedrai che non ti mancherà la voglia di raggiungere nuovi successi, anzi sono assicurati, basta crederci.

Oroscopo: i 3 segni sfortunati, iniziate male la settimana!

Torniamo agli sfortunati del secolo, altro che inizio settimana! Ariete e Cancro continuano con costanza a posizionarsi alla fine da oltre sette giorni, mentre adesso c’è spazio per la new entry nel club dei perdenti, la Bilancia. Fuoco, acqua e aria, questi sono i vostri elementi pronti a formare una triade potente. Sappiate sfruttare i movimenti degli Astri e di Marte in arrivo, perché potrebbe essere l’unico modo per dare una svolta. Se sei dei Gemelli consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Con Marte a vostro favore, dato che è il pianeta che vi appartiene cari amici dell’Ariete, come fate ad essere ancor una volta alla fine della classifica? Siamo a circa l’ottavo giorno, e siete sempre tra gli ultimi. Diciamo che da bravi rimuginatori avete subito una cattiva influenza da Mercurio, e di conseguenza avete pensato troppo. Con Venere retrograda avete preteso attenzioni senza essere certi di quello che desiderate. Infine, è sembrato che con la Congiunzione Astrale abbiate iniziato un tantino a riprendervi. Il motivo? Le sfide unite alla vostra competitività, sono il vostro pane quotidiano! Guerrieri per natura sapete quello che volete sia in amore che al lavoro non vi fate mettere i piedi in testa. Consigli: l’entrata di Marte è l’occasione per rendere questo periodaccio, l’inizio di un futuro splendido. Ricaricate le pile, perché si è acceso il fuoco che vi anima, il mondo è vostro.

Passiamo al nuovo arrivato, la Bilancia. Sei un segno d’aria, e come tale fantasioso, socievole, e amante della moda e delle cose astratte, cos’è che ti distrugge? La mancanza di un piano stabile. Nonostante la tua evidente bravura ad improvvisare, non ci sono dubbi: non tolleri le sfide, anzi le detesti e diventi intrattabile. Dai il peggio di te quando sei sotto pressione, per questo sai mantenere la calma, perché altrimenti cadresti nel panico. La riflessione di Mercurio, la tensione amorosa di Venere, non ti hanno colpito molto. Ma l’imprevedibilità della Congiunzione Astrale non ci voleva proprio, perché ha stravolto i tuoi piani. Consigli: al lavoro sfrutta la grinta del pianeta rosso, ti serve sicurezza, mentre in amore non cadere nei tranelli di chi vuole farti litigare con il partner.

Infine, ma non meno importante, c’è l’incompreso per eccellenza dello Zodiaco, il Cancro. Sensibile, vendicativo e introverso, questo modo di essere nel periodo che stai vivendo non giova affatto, anzi ti porta ad una crisi di nervi nel vero senso della parola. Sei comprensivo e un tutt’uno con le anime che ti circondano, perché non sfrutti i moti retrogradi per migliorare i rapporti con il prossimo? Rifletti sul fatto che non sempre è colpa degli altri, riprendi le energie dalla Congiunzione degli Astri, potrebbe farti trovare la soluzione a diversi problemi. Consigli: non usare la parte negativa di Marte, l’aggressività, perché quando sei ferito, sei un maestro degli attacchi. Prendi ciò che c’è di buono nel pianeta, come la tenacia e la voglia di riuscire, cioè la sicurezza che ti manca e che nascondi con una rabbia insensata e pericolosa. Ripensa agli errori, e rinasci!