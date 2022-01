Coming out al Grande Fratello Vip: la confessione nel cuore della notte

Al Grande Fratello Vip è tempo di confessioni! Dopo la diretta con Alfonso Signorini, la gieffina ha deciso di fare coming out rivelando di essere bisessuale.

Il Grande Fratello Vip ieri sera ha dato vita ad uno degli appuntamenti più infuocati di sempre. Al centro della diretta, come al solito, c’è stato il triangolo amoroso formato da Soleil Sorge, Delia Duran ed Alex Belli che ha avuto dei risvolti imprevisti.

Basti pensare infatti che l’ex stella di Centovetrine ha esasperato il conduttore, che ha deciso di cacciarlo dagli studi fino a quando non fosse riuscito a comprendere di lasciarlo condurre in pace lo show, ma come al solito il meglio avviene sempre dopo la diretta.

Dopo che Alfonso Signorini ha salutato il suo fedele pubblico e congedato i vipponi, quest’ultimi sono rimasti a commentare quanto accaduto in puntata e tra un commento e l’altro c’è stato anche un coming out al Grande Fratello Vip. Chi ha scelto di “venire allo scoperto” questa volta è stata proprio Delia Duran, che ha confidato a Soleil Sorge di essere attratta anche dalle donne e non solo.

Delia Duran fa coming al Grande Fratello Vip: la confessione a Soleil

Delia Duran, subito dopo la puntata condotta da Alfonso Signorini su canale 5, ha deciso di lasciarsi andare ad un’inedita confessione con Soleil Sorge al GF Vip. La bella modella argentina ha ammesso di essere attratta anche dalle donne e di essere molto complice, anche da questo punto di vista, con suo marito Alex Belli.

Tant’è, racconta la Duran, che durante il giorno del compleanno di lui hanno deciso di vivere un rapporto fisico a 3.

“Ci siamo anche divertiti, per il giorno del suo compleanno” ha raccontato la concorrente subito dopo la diretta con Alfonso Signorini su canale 5. “A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa” ha subito aggiunto, raccontandosi alla sua acerrima rivale. “Questo è per farti capire come mai eravamo complici. Come noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere“ ha poi concluso.

Delia Duran ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, rivelando pubblico del piccolo schermo un altro tassello della sua relazione con Alex Belli.