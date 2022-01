Vuoi una stanza a Buckingham Palace? Ecco il prezzo

By

Non tutti sanno che è possibile soggiornare per una notte a Buckingham Palace. Ma quanto costa? La risposta ti sorprenderà. Ecco il prezzo per una notte

Il Palazzo di Buckingham si trova nella zona di Westminster, a Londra, e la sua costruzione risale addirittura agli inizi del XVIII secolo. Per completare il progetto iniziale è passato oltre un secolo. Soltanto a partire dalla seconda metà del XIX secolo, infatti, Buckingham Palace ha assunto le dimensioni attuali. Un progetto importante, che ha subito diverse modifiche nel corso dei decenni.

Questo edificio è di proprietà della Royal Family britannica sin da quando è stata posata la prima pietra del progetto. Buckingham Palace è la storica residenza della regina ed è sempre in questo posto che si svolgono diverse cerimonie pubbliche, come l’accoglienza ai principali capi di Stato di tutto il mondo e i ricevimenti reali più importanti. Ma questo palazzo è anche una meta per tanti turisti e curiosi.

Ogni giorno, migliaia di turisti si fermano per vedere il famoso cambio della Guardia ma è possibile anche visitare alcune stanze interne. Il palazzo si estende su una superficie di circa 77 mila metri quadri. In pochi sanno che è possibile passare un’intera giornata nel luogo in cui vive la Regina Elisabetta. La Royal Family consente anche un pernottamento in una delle stanze riservate agli ospiti. Ma quanto costa dormire a Buckingham Palace? Scopriamo insieme la risposta.

Quanto costa una notte a Buckingham Palace?

Avete mai sognato di vivere in una residenza reale? Sarebbe possibile dormire in una stanza lussuosa, con vista su Hyde Park? E quanto verrebbe a costare una notte nella residenza della Regina Elisabetta? Buckingham Palace conta 775 stanze ed ha un valore di circa 1,3 miliardi di sterline. Se Sua Maestà decidesse di affittare le stanze del palazzo, porterebbe nelle casse della Royal Family un guadagno di oltre 14 milioni di sterline al mese e 175 milioni di sterline in un solo anno.

Una cifra enorme per dormire in un palazzo pieno di stanze da letto, sale da ballo, librerie, sale d’arte e una serie infinita di lussi che in pochi potrebbero permettersi al mondo. Queste cifre vengono direttamente da una società che si occupa di calcolo matematico, GFC, la quale ha provato a dare una valutazione anche alle altre dimore di proprietà della Royal Family inglese.

Leggi anche – Gli esperti: “Il Principe Harry non è felice negli Stati Uniti”

Una notte al castello Windsor potrebbe costare circa 350 mila sterline, mentre una notte a Sandringham House, la residenza di campagna della Regina Elisabetta, avrebbe un costo di circa 280 mila sterline. Affittare Kensington Palace, dove vivono William e Kate, costerebbe circa 53 mila sterline per una sola notte. Prendere in affitto per una notte la villa di Montecito nella quale vivono Harry e Meghan costerebbe 3.600 sterline.