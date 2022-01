Manuel Bortuzzo emoziona tutti, struggente dedica a Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo emoziona tutti dopo l’addio al Grande Fratello Vip con una struggente dedica alla sua Lulù Selassiè: parole da brividi.

Manuel Bortuzzo non ha perso tempo e, tornato su Instagram, dedica il primo post alla sua Lulù. Follemente innamorato della Selassiè, dopo la prima notte lontano da lei, Manuel ha pubblicato le foto che ritraggono gli ultimi momenti nella casa del Grande Fratello Vip con la fidanzata. Le foto ritraggono Manuel e Lulù durante l’ultimo saluto prima dell’uscita e sono accompagnate da parole ricche d’amore e molto emozionanti.

Dopo essersi mostrata forte, Lulù, poco prima di salutare Manuel, ha palesato l’intenzione di abbandonare il Grande Fratello vip per seguirlo. Manuel, però, è riuscito a farle cambiare idea: “Sei forte e lo hai già dimostrato. Sono orgoglioso di te“, le ha detto Manuel che, dopo poche ore di distacco, non nasconde di sentire profondamente la sua mancanza.

La struggente dedica di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè: “Mi manchi già da morire, sei la mia vita”

Parole ricche d’amore quelle che Manuel Bortuzzo ha scritto su Instagram per fare la sua prima dedica alla fidanzata Lulù su Instagram. Dopo averle scritto ti amo condividendo tra le storie di Instagram la foto del cartellone che Lulù gli ha dedicato durante la prima notte nella casa del Grande Fratello Vip senza di lui, Manuel ha voluto ufficializzare il suo amore per Lulù anche con un post su Instagram.

“Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire

Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri.

Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo.

Sei vita Lulú, la mia”.

LEGGI ANCHE —> LULÙ SELASSIÈ, L’ULTIMA SORPRESA DI MANUEL BORTUZZO SOTTO IL CUSCINO

Sono parole importanti quelle che ha scelto Manuel per tornare su Instagram e fare una dedica speciale alla sua Lulù che è pronta a sostenere con il desiderio di vederla in finale.

LEGGI ANCHE —> L’ULTIMA DEDICA DI MANUEL BORTUZZO A LULÙ SELASSIÈ È DA BRIVIDI

Lulù, da parte sua, per sentire meno la mancanza del suo Manuel, ha indossato uno dei tanti maglioni che le ha lasciato insieme al suo profumo.