Non mi lasciare anticipazioni: una scoperta sconvolgente

Lunedì prossimo in prima serata un altro appuntamento su Rai 1 con la fiction Non mi lasciare. Vediamo anticipazioni e trama

Manca ancora qualche giorno, ma è già forte l’attesa per il prossimo appuntamento con “Non mi lasciare”, la fiction di Rai 1 ambientata a Venezia. Nel doppio episodio andato in onda lunedì non sono mancate sorprese e colpi di scena: abbiamo visto la protagonista Elena che è andata nella casa in cui Angelo era ospitato.

Si tratta di una famiglia particolare, con la piscologa di riferimento che descrive il ragazzino molto più forte di quello che sembrava. Elena è stata chiamata da Giulia, una sua vecchia amica che intanto si è sposata con Daniele. L’invito è per partecipare alla festa di compleanno di loro figlio, il piccolo Emilio. Però, la protagonista lascia la festa e si reca a Roma dove incontra suo figlio, Diego.

Non mi lasciare, le difficili indagini di Elena

Lui ha una crisi sentimentale, la prima della sua vita e lei cerca di aiutarlo. Durante le indagini arrivano progressi importanti: Elena e i suoi collaboratori riescono a entrare nella chat incriminata per trovare indizi sulla sparizione del ragazzo. Ci riescono creando un falso profilo, ed ottengono un filmato in cui si vede Angelo nel posto in cui è rimasto prigioniero.

Leggi anche -> Non mi lasciare anticipazioni: le indagini di Vittoria Puccini

Elena riesce a scoprire il luogo della prigionia, e questo segna una svolta importante. Purtroppo il carceriere scappa prima del loro arrivo, portando via Angelo. Tuttavia, l’arrivo nel casale porta a una scoperta: anche il carceriere di Angelo è cresciuto in un orfanotrofio.

Leggi anche -> La sposa e Non mi lasciare: tante emozioni nelle nuove fiction Rai

E proprio lì Elena riesce a trovare quello che cercava: degli importanti documenti che potrebbero aprire nuovi scenari. Ma nel viaggio di ritorno è vittima di un misterioso incidente. Le indagini si fanno sempre più in salita e ricche di ostacoli oscuri e misteriosi.