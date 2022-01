Papà per la quinta volta: l’amatissimo cantante annuncia la nascita di Francesco

By

E’ diventato papà per la quinta volta! L’annuncio del cantante più amato di sempre ha scaldato il cuore dei suoi fedeli sostenitori.

Uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano ha da poco raggiunto un importante traguardo. Questo successo non riguarda la sfera professionale della sua vita, che prosegue a gonfie vele visto il successo ottenuto durante la sua partecipazione a The Voice Senior nel ruolo di giudice, ma quella privata in quanto è stato da poco ufficializzata la nascita del suo quinto figlio.

Il cantante sta vivendo, da questo punto di vista, un vero e proprio periodo d’oro in quanto è diventato papà per la quinta volta e la notizia ha scaldato il cuore anche di tutti i suoi fedeli sostenitori che danni seguono tutte le sue gesta e non solo dal punto di vista musicale, considerando che si è ritrovato ad essere spesso uno dei protagonisti indiscussi della cronaca rosa nostrana. Di chi stiamo parlando?

Ovviamente di Gigi D’Alessio, che nelle scorse ore ha visto venire alla luce il primo figlio nato dalla relazione con la sua nuova compagna Denise.

Gigi D’Alessio diventa papà per la quinta volta: è nato Francesco

A dare l’annuncio della lieta novella è stato il diretto interessato che sui suoi profili social ha caricato uno scatto che immortala la cartella clinica del piccolo di casa. Il nome che i suoi genitori hanno scelto per lui è Francesco ed il piccolo è venuto alla luce nelle scorse ore. Precisamente il 24 gennaio. Insomma, decisamente un bel modo per iniziare a pieno questa settimana.

Il figlio di Gigi D’Alessio è nato alle 15 e 14, nel primo pomeriggio, come è possibile leggere dallo scatto pubblicato dal cantante che ha preferito comunicare con i suoi fedeli sostenitori attraverso un’immagine senza dilungarsi più di tanto in discorsi sui social. Dallo scatto, però, oltre all’orario e al giorno di nascita, si è scoperto il nome del piccolo ma anche la sua altezza e il relativo peso.

Per i più curiosi, infatti, possiamo rivelarvi che il nuovo figlio del cantante, nonché fratello di LDA, giovane promessa della musica italiana che ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, pesa 3 chili e 240 grammi ed è alto quasi 50 centimetri.

Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta e l’annuncio del cantante, seppur di poche parole, è arrivato dritto al punto facendo emozionare i suoi fedeli sostenitori che lo seguono fin dai suoi esordi e non potrebbero che essere più felici per questo nuovo importante capitolo della sua vita.