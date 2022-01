Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che non perdonano un tradimento. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali che non perdonano un tradimento, quelli che non riescono a sopportare un inganno. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali che non perdonano un tradimento. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali che non perdonano un tradimento

Toro: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto orgogliose ma provano fino alla fine a salvare un rapporto in crisi. Però c’è un limite a tutto ed il Toro, una volta superata l’asticella, non è più in grado di tornare indietro. Quando si varca la soglia che rappresenta il limite della sopportazione, il Toro non perdona alcun tradimento e continua dritto per la sua strada, aiutato dal suo carattere molto testardo. Quando prova a dare una seconda possibilità, il Toro si sente frustrato e fuori luogo.

Scorpione: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sanno perdonare facilmente le questioni più futili ma non riescono a continuare un rapporto quando non c’è più fiducia nel partner. Lo Scorpione è un segno sospettoso per natura ed è in grado di sopportare un dolore, ma non può perdonare la persona che lo ha provocato. Perdonare un tradimento significherebbe riviverlo e lo Scorpione, nonostante la sua pazienza, non è disposto a spingersi fino a questo livello per un traditore.

Leone: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto ottimiste e provano sempre a vedere il meglio nelle persone che hanno accanto. Proprio per questo motivo, quando scoprono un tradimento, si sentono molto ferite nell’orgoglio. Il Leone non riesce a perdonare una persona che ha tradito la sua fiducia. Il suo ego smisurato non aiuta, anzi. Spesso l’egocentrismo del Leone gli fa credere di meritare di più anche quando non c’è stato un vero e proprio tradimento.