Dopo Matrimonio a prima vista, arriva il secondo sì!

Nozze bis per la coppia che ha partecipato a Matrimonio a prima vista. Alla cerimonia presenti anche tanti ex concorrenti. Una festa da sogno

Matrimonio a Prima Vista è un programma seguitissimo, soprattutto per la curiosità del pubblico nel vedere come “vanno a finire” le nozze al buio celebrate tra persone che si vedono per la prima volta nel giorno del loro matrimonio. Quasi sempre le cose non vanno bene, e le coppie “assemblate” da un algoritmo e da un team di esperti finiscono col separarsi.

Ma ci sono anche dei casi (rari) in cui l’esperimento funziona e tra gli sposi “al buio” scatta davvero l’amore. E’ il caso di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. Si tratta di una coppia di giovani romani, che dopo il programma hanno deciso di rimanere insieme, e non solo: dopo un anno hanno perfino deciso di risposarsi, stavolta volontariamente. Questo il significato delle loro nozze bis: un matrimonio desiderato e voluto e non frutto del “caso” e di uno show televisivo.

Matrimonio a Prima vista, doppie nozze e una festa inaspettata

Francesco e Martina sono stati gli unici della loro edizione a rimanere insieme, ma hanno conservato un rapporto d’amicizia con gli altri concorrenti (coi quali c’è un confronto durante le varie puntate). Ecco perché al loro matrimonio erano presenti anche tanti altri ex partecipanti (tutti rigorosamente “scoppiati”, ormai) ed è stata una bella festa.

Momento ovviamente condiviso sui social, con lo sposo che ha ideato un simpatico slogan: “Matrimonio a prima, seconda, eterna vista”.

L’augurio è che le cose tra loro possano andare davvero bene. Un auspicio che è arrivato anche dagli ex compagni di viaggio, come Fabio Peronespolo, Salvo Bonfiglio e Santa Marziale. Tutti ex “concorrenti” di Matrimonio a prima vista Italia.