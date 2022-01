Tortelli di Carnevale perfetti e deliziosi: il trucco di Benedetta Parodi

Libera la tua fantasia, non solo per il vestito di Carnevale! Prepara la ricetta dei Tortelli di Carnevale, fidati è una garanzia di gusto. La ricetta approvata dalla cuoca televisiva per eccellenza. Benedetta Parodi, è imbattibile. Ti basta mettere in pratica degli accorgimenti semplici e ingegnosi. Vedrai che tutti si leccheranno i baffi!

Imparare ricette di altre Regioni è sempre un ottimo spunto per mettere in atto nuove tecniche, ma anche conoscere aspetti di altre aree del territorio italiano. Il nostro Paese è bello perché è vario, ma quello che si rivela essere un comun denominatore è proprio la voglia di mangiare e stare in compagnia! Anche se ci sono delle usanze e delle tradizioni differenti, niente caratterizza al meglio gli italiani durante il periodo di festa. A Carnevale ogni scherzo vale, e i Tortelli sono pronti per essere gustati.

Il nome inganna, ma queste frittelle dolci non hanno niente a che fare con la forma dei Tortelli! Si tratta appunto di dolci tipici del periodo di Carnevale, e si dice che risalgano addirittura ai tempi degli Antichi romani. La storicità di questa ricetta gli conferisce anche il cosiddetto marchio DOP!

Tra la tante preparazioni e unicità tipiche del momento, non possiamo non considerare la ricetta delle chiacchiere fatta in casa, sono buonissime e semplici da fare.

Insomma, ci vuole un pochino di passione per la cucina e la voglia di mettersi in gioco. Scopri i trucchetti di Benedetta Parodi, vedrai che successo.

Tortelli di Carnevale facili in poche e semplici mosse!

Se invece ci tieni particolarmente a mantenere la linea, ma al tempo stesso vuoi far ballare le tue papille gustative, opta per una soluzione intelligente. In cucina basta un pizzico di fantasia e tanta voglia di divertirsi in compagnia delle persone care. Perché in fondo realizzare un piatto, è proprio fare un atto d'amore.

Non ti serviranno chissà quali ingredienti, ma avrai bisogno di: 150g di farina, 3 cucchiai di zucchero, 1 uovo, 50 ml di olio, 50 ml di latte, 1 bustina di vanillina, mezza porzione di lievito, e olio di semi. Tutti prodotti di facile reperibilità, ma senza i quali non potrai realizzare questa gustosa e facile ricetta.

Metti l’uovo con lo zucchero, e sbattili energicamente creando una spuma densa. Subito dopo aggiungi per bene tutti i liquidi e continua a sbattere. Più tempo ci impeghi a fare questa operazione, maggiore sarà la riuscita di una miscela perfetta. Dopo di ciò, toccherà ai secchi, che dovrai prima accuratamente setacciare e poi inserire nel resto del composto.

Si formerà un impasto liscio, denso e cremoso, che dovrai usare in una tecnica a prova di errore. A cucchiaiate preleva una parte della miscela e gettala nell’olio di semi bollente. In circa 2 minuti si formerà la frittella, la quale una fuori sarà pronta per essere gustata come la si preferisce.

Che sia con lo zucchero a velo, creme pasticcere e al cioccolato, insomma in qualsiasi modo si tratta di un vero successo culinario.