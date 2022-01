Federica Calemme crolla al GF Vip: le struggenti parole per la sorella

Le struggenti parole di Federica Calemme per sua sorella: crolla al GF Vip

Federica Calemme è una modella di origine napoletana entrata da poco meno di un mese nella Casa del Grande Fratello Vip.

La gieffina si è mostrata da subito taciturna, dolce e sorridente. Ha più difficoltà nel parlare con tutti i concorrenti, perché Federica è molto timida.

Proprio per questo suo modo di fare ha avuto delle difficoltà con sua sorella e in un momento di riflessione crolla al GF Vip.

Federica Calemme, nonostante si entrata da poco nella Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto un forte crollo.

Vivendo nella Casa senza le distrazioni di ogni giorno, i concorrenti hanno tutto il tempo a disposizione per ripensare al loro passato, presente e futuro.

E’ proprio questa la bellezza di questo programma: conoscersi e farsi conoscere e, soprattutto, metabolizzare i propri errori e crescere.

Federica si trovava in sauna in compagnia di Jessica Selassié e Sophie Codegoni. La Calemme inizia a piangere e l’ex tronista di Uomini e Donne la rassicura con queste parole: “Non hai un carattere di me***a, sei un po’ diffidente, hai i tuoi tempi, hai le tue fragilità“.

Ma perché Federica ha questo crollo? La gieffina ha pensato molto ai suoi familiari negli ultimi giorni e ne sente molto la mancanza.

“Stavo pensando pure a mamma, mio padre… pensavo a mia sorella” rivela la modella.

E’ proprio per quest’ultima che Federica sente una speciale mancanza.

La Calemme ha molti rimorsi nei confronti di sua sorella a causa del suo comportamento fin troppo riservato. “Mi dispiace di non essere la sorella che magari voleva” confessa durante il crollo e i singhiozzi la new entry.

“Sono sempre stata molto distaccata, io vivo con loro ma è come se non stessi con loro” confida la ragazza a Sophie e Jessica.

Federica sa che è “colpa” sua per colpa dei limiti caratteriali che ha.

La gieffina si ricorda un momento con sua sorella nello specifico: “Stavo pensando pure a quando lei è rimasta incinta, se le avrò accarezzato il pancione 3/4 volte è pure assai“. Sono questi i momenti in cui Federica non si è sentita all’altezza e riconosce di non aver avuto un comportamento da sorella.

Jessica e Sophie tirano su di morale la ragazza: loro hanno imparata a conoscerla in un mese, figurati i suoi familiari.

Intanto, la sorella di Federica non ha mandato nessun messaggio alla gieffina per rassicurarla, ma forse la potremo vedere nella prossima puntata del GF Vip. La Calemme crolla duramente in sauna, ma sono sicura che sua sorella troverà le giuste parole per farla sentire capita