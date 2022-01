Che Dio ci aiuti 7, colpo di scena: ci sarà anche Lei!

Che Dio ci aiuti 7, clamoroso colpo di scena: dopo vari rumors e indiscrezioni, arriva la conferma che i fan aspettavano con ansia.

Che Dio ci aiuti 7 si farà, ma non si sa ancora quando. La fiction con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, da anni, fa compagnia ai telespettatori di Raiuno che, nel corso del tempo, si sono affezionati alle storie di Suor Angela e Suor Costanza e a quelle delle ragazze del convento, in primis quella di Azzurra interpretata sin dalla prima puntata della prima stagione da Francesca Chillemi.

Una fiction che, esattamente come Don Matteo, è una garanzia di successo per la Rai che punta ancora su Che Dio ci aiuti che, con la settima stagione, è attesissima dal pubblico. Nelle nuove puntate, tuttavia, potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda il cast. La domanda più gettonata, in particolare, è: Elena Sofia Ricci ci sarà?

Che Dio ci aiuti 7: la star indiscussa ci sarà, ma non per tutta la stagione

Allegra, divertente, ironica, leggera, ma anche capace di affrontare tematiche importanti. tutto questo è Che Dio ci aiuti che è una delle fiction più amate dal pubblico. Il merito del successo è sicuramente delle storie che vengono raccontate, ma anche degli attori. Elena Sofia Ricci, sin dalla prima puntata, si è perfettamente calata nel ruolo di Suor Angela portando nelle case degli italiani un personaggio positivo e moderno.

Elena Sofia Ricci sarà presente nelle puntate di Che Dio ci aiuti anche se, a quanto pare, non in tutte la stagione. A parlare della presenza di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 7 attraverso le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, è Luca Bernabei, produttore e amministratore delegato della Lux Vide, casa di produzione delle fiction.

«Elena inizierà la settima stagione, vedremo se la continuerà. È una persona seria, ama il suo pubblico ed è innamorata di suor Angela ma noi l’abbiamo strappata al teatro che è la sua passione», ha spiegato Luca Bernabei.

«In ogni caso, il successo di serie come “Che Dio ci aiuti” sta proprio nel saperle rinnovare, cercando di mantenerle vicine al pubblico giovane. Noi teniamo molto ai giovani, a dispetto di chi dice che non guardano la tv. Se faccio una serie su Gesù la penso per i non credenti e per i giovani, la sfida vera è questa», ha concluso Bernabei pronto a stupire, con la propria squadra, ancora una volta, il pubblico di Raiuno.