Fiori d’arancio per l’ex gieffino: la romantica proposta di matrimonio

Romantica proposta di matrimonio per un ex gieffina: fiori d’arancio in arrivo!

Il Grande Fratello Vip continua ad andare avanti fino a metà marzo. Questa è una delle edizioni in cui sono nate più storie d’amore: Manuel e Lulù, Soleil e Alex, Sophie e Basciano.

Ma anche nelle scorse edizioni del GF Vip hanno parlato e raccontato di storie d’amore.

In una tra queste troviamo un ex gieffino che nelle ultime ore ha preso un’importante decisione: vuole convolare a nozze.

Ecco che arriva la proposta di matrimonio e ad accompagnare l’ex gieffino anche altri concorrenti della sua edizione.

Scopriamo di chi si tratta

Fiori d’arancio per l’ex gieffino Enock Barwuah e Giorgia Migliorati Novello: la romantica proposta di matrimonio

Enock Barwuah è il fratello del calciatore Mario Balotelli ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

L’ex gieffino si è presentato nella Casa più spiata d’Italia da fidanzato e tutt’ora lo è. Lei è Giorgia Migliorati Novello, titolare di un brand di cosmetici e di uno studio di bellezza. La coppia ha deciso di mettersi insieme durante l’estate del 2020.

La loro storia era partita come un’amicizia e solo dopo è scoppiato l’amore. E’ Giorgia a rivelare ciò in una passata intervista per il settimanale Chi: “Io, prima di essere fidanzata di Enock, ero sua amica: lui con me si confidava e mi parlava un po’ di tutto“.

Quando il fratello di Mario Balotelli entrò al GF Vip, uscì un rumors piccante nei suoi confronti. Selvaggia Roma entrò nella Casa e rivelò di aver avuto un flirt con Enock mentre lui era già fidanzato con la Migliorati.

La fidanzata non dette ascolto alle sue parole e in un’altra intervista per Chi fece chiarezza e espresse tutta la sua sicurezza nei confronti di Enock: “So che ci sono stati dei messaggi, ma il bacio no. Tanto meno l’invito in hotel“.

Da quel momento, la coppia è sempre più unita e nelle ultime ore arriva la splendida notizia. Enock Barwuah ha fatto una romantica proposta di matrimonio a Giorgia.

Il fratello di Mario Balotelli ha voluto fare le cose in grande per questo evento unico. Si è inginocchiato di fronte a Giorgia con in mano un bellissimo anello e a cornice di questo romantico momento troviamo una pioggia di fuochi d’artificio.

A fotografare il momento ci pensano gli invitati, fra cui la sorella della futura sposa, Elisa Migliorati, e l’amico e compagno d’avventura al GF Vip 5, Andrea Zelletta con la compagna Natalia Paragoni.

E’ proprio la sorella di Giorgia ha pubblicare le foto del lieto evento.

La Migliorati dice di sì ad Enock e lo bacia teneramente. Ripresasi dall’emozione, poi pubblica un post sul suo profilo Instagram immortalando l’anello di fidanzamento.

“Raga, è successo davvero. Ci sposeremo” scrive Giorgia nella didascalia.

Fiori d’arancio per l’ex gieffino Enock e Giorgia. Una coppia bella, innamorata e felice. Pronti per una nuova avventura dopo questa romantica proposta